Hoy, 16 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos de nubes medias y altas, mientras las temperaturas experimentan un notable ascenso, especialmente en las mínimas. El viento soplará de manera moderada a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy intensas en la mitad sur y en zonas altas de la mitad norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 16 de febrero

Barcelona: cielo nublado y ambiente fresco durante el día

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 15 grados, mientras el viento sopla de manera constante a 25 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 55 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que el sol se asoma tímidamente a las 07:45, la sensación térmica se eleva, alcanzando los 21 grados en su punto máximo, lo que promete un día agradable.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 21 grados. La humedad, que se mantendrá en un rango cómodo, no superará el 65%, lo que evitará que el día se sienta pesado. Con la puesta del sol a las 18:25, Barcelona disfrutará de varias horas de luz, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad sin preocuparse por la lluvia.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con viento fuerte

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo una atmósfera cargada de inestabilidad. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día agitado, donde el viento soplará con fuerza, creando un ambiente fresco y revuelto. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados, mientras el viento, que alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h, se hace notar.

A diferencia de la calma matutina, la tarde promete ser más intensa, con una sensación térmica que podría descender hasta los 13 grados. La humedad, que alcanzará un 65%, puede resultar agobiante. Con el viento superando los 25 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Cielo despejado y viento fuerte en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:45. La temperatura mínima se sitúa en 12°C, pero la sensación térmica puede descender un poco más, haciendo que la mañana se sienta fresca. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará una máxima de 21°C, manteniendo un ambiente agradable y sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura se mantendrá en un rango cómodo. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que alcanzarán hasta 45 km/h, por lo que se recomienda tener precaución. La humedad relativa oscilará entre el 50% y el 75%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Con la puesta del sol a las 18:25, Badalona disfrutará de más de 10 horas de luz, perfectas para actividades al aire libre.

Cielo despejado y viento leve en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados. Aunque no se esperan lluvias, el viento soplará de forma leve, aportando una sensación de frescura en las horas más templadas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol puede ser una excelente manera de recargar energías y disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET