Hoy, 17 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con un cielo mayormente nuboso, con posibilidades de lluvias débiles en el Prepirineo, que irán remitiendo por la tarde. Las temperaturas descenderán y el viento soplará moderado a fuerte, especialmente en zonas expuestas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves. Con temperaturas que rondan los 12 grados, la sensación térmica se siente un poco más fresca, como un abrazo ligero. A medida que avanza el día, el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían sorprender a los desprevenidos, pero sin llegar a ser incómodas. La humedad, aunque notable, no alcanzará niveles extremos, permitiendo disfrutar de un ambiente relativamente agradable.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 18 grados, brindando un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 18:27. La luz del día se extenderá durante más de 10 horas, ideal para pasear por las calles de la ciudad. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los barceloneses disfruten de un día sin preocupaciones, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado y un ambiente que invitará a salir y disfrutar de la vida al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y un viento del sureste que sopla a 10 km/h, creando una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la humedad alcanzará niveles del 90%, lo que puede hacer que el aire se sienta pesado.

La tarde traerá un ligero descenso térmico, con máximas que apenas alcanzarán los 18 grados. Sin embargo, el viento se intensificará, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, lo que sumado a la sensación térmica de 10 grados, hará que el abrigo sea imprescindible. Es recomendable llevar paraguas, ya que aunque la lluvia no es inminente, el tiempo puede cambiar rápidamente.

Cielo despejado y ambiente agradable en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:43. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 9°C y una sensación térmica que podría descender hasta los 7°C. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 17°C, aunque la humedad, que puede llegar hasta el 90%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas agradables y una brisa suave proveniente del sureste a 15 km/h. Sin embargo, se prevé que las ráfagas de viento puedan alcanzar hasta 30 km/h, por lo que se recomienda precaución. La jornada se despedirá con una puesta de sol a las 18:26, brindando un total de más de 10 horas de luz. En resumen, será un día fresco y agradable, perfecto para disfrutar al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 18 grados. La mañana será mayormente despejada, mientras que por la tarde se espera un cielo ligeramente nublado. Aunque el viento soplará de forma suave, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar el día, ya sea para dar un paseo por el parque o simplemente relajarse en una terraza.