Buenas noticias para los jóvenes de Albacete: ayudas de hasta 1.500 euros para amueblar tu casa y cómo solicitarlo

Cuando se proyecta la compra de una vivienda, siempre se piensa en alcanzar o conseguir el dinero que se necesita para tener por ejemplo la entrada y con ello pedir una hipoteca. Sin embargo, cuando llegan las llaves todavía queda algo tan básico como amueblarla, comprar los electrodomésticos o equipar la cocina. Y ahora, para los jóvenes que acaban de dar ese paso en Albacete se va a conceder una ayuda municipal que cubrirá parte de esas compras y que llegará a los 1.500 euros.

El Ayuntamiento ha reservado un millón de euros para esta nueva convocatoria, incluida dentro de su Plan Municipal de Vivienda. Las previsiones municipales apuntan a que llegará a más de 650 jóvenes. Eso sí, no será un ingreso de 1.500 euros en la cuenta corriente, sino que se entregará en una tarjeta y tendrá que utilizarse en los pequeños y medianos comercios de Albacete que se sumen al programa.

Ayudas en Albacete de hasta 1.500 euros para amueblar tu casa y cómo solicitarlo

La medida tiene dos destinatarios, aunque de distinta forma. Por un lado están los jóvenes que afrontan los primeros gastos después de comprar una vivienda. Por otro, los comercios locales en los que deberán utilizarse las tarjetas de 1.500 euros y que se concederán por vivienda. Además, recibir este dinero no impedirá beneficiarse de otras subvenciones destinadas a la adquisición de vivienda, ya que el Ayuntamiento ha establecido que será compatible con otras ayudas para la compra.

No todos los compradores sin embargo van a poder acceder a estos 1.500 euros. El Ayuntamiento ha fijado la edad entre los 18 y los 37 años y ha acotado también las viviendas que entran en la convocatoria. Tendrán que haberse comprado en Albacete desde el 1 de julio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 y su precio, contando los impuestos, deberá ser de 280.000 euros como máximo.

Otro dato que se comprobará es el padrón. Para pedir el dinero hay que estar empadronado en Albacete desde el 1 de enero de 2021. En el caso de los extranjeros, podrán optar a la ayuda los ciudadanos de la Unión Europea. Para el resto se pide residencia legal en España de manera continuada desde 2021.

Queda por último la parte económica. Las bases contemplan que el joven tenga una fuente de ingresos regular y se encuentre dentro de los límites de renta establecidos. Esos topes no serán iguales en todos los casos, ya que se tendrá en cuenta si se trata de una persona sola o de una unidad de convivencia, así como las posibles situaciones de discapacidad.

Qué muebles se pueden comprar

La tarjeta no servirá para cualquier gasto. Su finalidad es que la vivienda pueda quedar equipada para entrar a vivir y la relación de productos admitidos cubre buena parte de lo que se necesita al estrenar casa. Se podrán comprar muebles para dormitorios, salón, cocina y baño. Entran igualmente los electrodomésticos, tanto grandes como pequeños.

Quien ya tenga cubierto lo anterior podrá utilizarla para iluminación, decoración o textil del hogar. También aparecen entre los gastos admitidos los utensilios de cocina y los artículos de baño. Pero hay una condición que afecta a todas estas compras. No será posible utilizar los 1.500 euros en cualquier establecimiento. Tendrán que gastarse en negocios adheridos al programa y éstos serán pequeños y medianos comercios de Albacete. Así, el millón de euros reservado no sólo busca aliviar el coste que soportan quienes estrenan vivienda. El Ayuntamiento pretende que ese dinero se quede también en la economía de la ciudad.

Los casos en los que no se podrá cobrar

Tener entre 18 y 37 años y haber comprado una casa dentro de las fechas previstas no garantiza el acceso. Quienes ya dispongan de otra vivienda en propiedad quedarán, con carácter general, fuera del programa, aunque las bases recogerán determinadas excepciones.

También se ha querido impedir que la ayuda termine financiando operaciones realizadas dentro del entorno familiar más próximo. Si existe parentesco de primer grado con el vendedor, no podrá solicitarse. Algo parecido ocurrirá si la vivienda ha sido adquirida a una empresa o entidad en la que el propio comprador tenga participación.

Cuándo se puede pedir y cómo presentar la solicitud

De momento, los interesados no pueden tramitar los 1.500 euros. Primero deben publicarse las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete. Será esa publicación la que ponga en marcha el reloj. Desde entonces habrá tres meses para presentar las solicitudes, aunque el plazo puede terminar antes. La razón está en el presupuesto. La convocatoria cuenta con un millón de euros y se cerrará si el crédito se agota antes de que transcurran esos tres meses. Todo el procedimiento se realizará a través de la sede electrónica de Urvial, la empresa municipal que gestionará la convocatoria.

Por tanto, quienes hayan comprado recientemente su primera vivienda y cumplan las condiciones deberán estar pendientes de la publicación oficial. Con más de 650 posibles beneficiarios y una cantidad de 1.500 euros por casa, el presupuesto disponible marcará hasta dónde puede llegar esta nueva ayuda.