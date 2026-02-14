Previsión AEMET: cielo nublado y lluvias en Castilla y León, con descenso de temperaturas y heladas

El tiempo en Castilla y León para hoy, 14 de febrero de 2026, se presenta con un panorama variable. En el conjunto del territorio, se espera cielo cubierto a nuboso, con precipitaciones moderadas y frecuentes en el tercio norte y este, que irán remitiendo por la tarde. Las temperaturas descenderán, alcanzando mínimas al final del día y se prevén heladas débiles a moderadas, especialmente en zonas montañosas. El viento soplará del noroeste y norte, con rachas fuertes en el este.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 14 de febrero

Lluvias matinales y sol vespertino en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta el mediodía. Las nubes, cargadas de humedad, crearán un ambiente pesado, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a más de uno. Las temperaturas oscilarán entre los -1°C de mínima y los 7°C de máxima, aunque la sensación térmica podría descender hasta los -4°C, así que es recomendable abrigarse bien.

Ya por la tarde, el sol llegará como un tímido invitado, iluminando un cielo que se despejará casi por completo. La brisa se calmará y la temperatura se sentirá más agradable, aunque la humedad seguirá presente, con valores que rondarán el 55%. Con la puesta del sol a las 18:52, disfrutaremos de unas horas de luz que nos permitirán despedir el día con un respiro de tranquilidad, dejando atrás la lluvia matutina.

Zamora: aire fresco y viento fuerte

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto de nubes grises, promete un ambiente inestable, donde el viento fuerte se hará notar a lo largo de las horas. La temperatura oscilará entre los 1 y 10 grados, creando una sensación térmica que podría descender hasta -1, especialmente en la mañana.

A medida que avanza la jornada, el viento soplará con fuerza, alcanzando hasta 45 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alta, rondando el 85%. Aunque no se esperan lluvias significativas, la combinación de viento y frío puede resultar incómoda. Es recomendable llevar una bufanda y abrigarse bien, ya que la tarde no ofrecerá un respiro del fresco ambiente.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y viento fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 3°C. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 10°C, aunque la sensación térmica se sentirá más baja, llegando a -2°C. La probabilidad de lluvia es muy baja, por lo que no se espera que el agua haga acto de presencia. Sin embargo, el viento del norte soplará con una velocidad media de 20 km/h y se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 1°C durante la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85%, lo que generará una sensación de ambiente pesado. Con la salida del sol a las 08:18 y su puesta a las 18:55, Salamanca disfrutará de casi 11 horas de luz, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, siempre teniendo en cuenta el viento que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

Valladolid: cielos nublados y tarde tranquila

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre 1 y 9 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, la tarde promete ser más tranquila, con cielos despejados y vientos moderados que no deberían causar inconvenientes.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente sereno que invita a realizar actividades al aire libre. La temperatura, aunque fresca, se sentirá más agradable durante las horas centrales del día, perfectas para salir y disfrutar de la vida cotidiana.

Cielos cubiertos y lluvias intermitentes en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica que puede llegar a ser bastante fría, con mínimas de -1°C y ráfagas de viento que alcanzan los 65 km/h. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente hasta el mediodía, aunque por la tarde se espera una ligera mejora en el cielo, que podría despejarse un poco. Es recomendable abrigarse bien y llevar un paraguas, ya que la lluvia puede sorprender en cualquier momento.

Palencia: cielo cubierto y chubascos matutinos

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los -1°C. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes, mientras el viento del norte sopla a 40 km/h, generando una sensación térmica que podría descender hasta -4°C.

Por la tarde, el panorama cambiará drásticamente, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 8°C. La noche se presentará tranquila, sin probabilidades de lluvia, por lo que se recomienda abrigarse bien ante el descenso de las temperaturas.

Cielos cubiertos y frío intenso en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, con temperaturas que apenas superan el grado. La probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable llevar un paraguas. A medida que avance el día, el tiempo mejorará notablemente, con cielos más despejados y sin riesgo de lluvia por la tarde-noche. Con el sol asomando, será un buen momento para disfrutar de un paseo, así que no olvides abrigarte bien.

Segovia: ambiente fresco con chubascos matutinos

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los -1°C y una sensación térmica que puede descender hasta -4°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se irá cubriendo y se anticipan chubascos intermitentes que podrían persistir hasta el mediodía, con una probabilidad de lluvia del 100%.

Por la tarde, el panorama cambiará drásticamente, ya que el sol hará su aparición, aunque las temperaturas apenas alcanzarán los 5°C. Se recomienda llevar un abrigo, ya que el viento del norte soplará a 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h. La humedad, que será alta por la mañana, disminuirá hacia la tarde, ofreciendo un respiro en la sensación de frío.

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas serán frescas, con mínimas que rondarán el grado y una sensación térmica que podría descender hasta los -4°C. A medida que avance el día, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, aunque las lluvias continuarán, especialmente en la noche. Las temperaturas máximas apenas superarán los 5°C y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que hará que la sensación térmica se sienta más fría. Con el sol saliendo a las 08:12 y poniéndose a las 18:41, Soria disfrutará de más de diez horas de luz, aunque el tiempo fresco y lluvioso marcará la pauta del día.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET