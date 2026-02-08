Nuboso y lluvioso en Castilla y León: AEMET prevé cambios y viento moderado hoy

Nuboso y con precipitaciones débiles o localmente moderadas se presenta el tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León para hoy, 8 de febrero de 2026. La cota de nieve oscilará entre los 900 y 1200 metros, aumentando rápidamente por el oeste al final del día. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros cambios, mientras que las máximas tendrán un ligero ascenso. Además, se prevén heladas débiles en cotas altas y viento moderado del oeste y suroeste, con posibilidad de rachas fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 8 de febrero

Lluvias persistentes y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte y aunque la temperatura mínima rondará los 3 grados, la sensación térmica podría descender hasta un grado, haciendo que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual. A medida que el sol asome tímidamente a las 08:28, la humedad en el aire se sentirá pesada, con valores que alcanzan el 100%.

Ya por la tarde, la situación no mejorará, ya que la lluvia se intensificará, convirtiendo la jornada en un día de paraguas y charcos. Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 8 grados y el viento, que soplará de manera constante a 15 km/h, podría traer ráfagas más fuertes. Con la puesta del sol a las 18:44, la noche se presentará oscura y húmeda, invitando a resguardarse en casa mientras el agua sigue cayendo.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 4 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los -2 grados. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se intensifica, alcanzando el 100% en la tarde-noche, lo que sugiere un panorama muy húmedo y revuelto.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un aumento en la intensidad de las lluvias y ráfagas de viento que podrían superar los 45 km/h. La humedad, que oscilará entre el 70% y el 95%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua y la sensación de frío se hará presente.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 2°C, mientras que la sensación térmica puede descender hasta -4°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia del 90% que podría hacer acto de presencia antes del mediodía. Las temperaturas irán subiendo lentamente, alcanzando un máximo de 9°C por la tarde, aunque la sensación térmica seguirá siendo baja.

A medida que se acerque la tarde-noche, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, por lo que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que sumado a la alta humedad, hará que el ambiente se sienta pesado. Con la salida del sol a las 08:26 y su puesta a las 18:48, Salamanca disfrutará de 10 horas de luz, aunque el tiempo no será el más propicio para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo nublado y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 9 grados. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias, estas serán ligeras y no afectarán de manera significativa las actividades diarias. El viento soplará de forma suave, aportando una sensación fresca.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar del día, ideal para pasear por los parques o realizar actividades al aire libre. Aprovechar las horas de luz será una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad en esta jornada moderadamente variable.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, con temperaturas mínimas de 3 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente de madrugada a mediodía y se espera que las temperaturas máximas apenas alcancen los 9 grados.

Por la tarde, la situación no mejorará mucho, ya que la lluvia seguirá presente y las temperaturas se mantendrán frescas. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento también soplará con fuerza.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados y una sensación térmica que puede descender hasta -1. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá nublado y se prevén chubascos intermitentes que comenzarán a hacerse notar desde media mañana, mientras el viento sopla del oeste a una velocidad de 20 km/h.

Con la llegada de la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 9 grados, pero la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con precipitaciones puntuales esperadas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad alcanzará niveles del 95%, haciendo que la sensación térmica se sienta más fría.

Cielos grises y lluvia constante en Ávila

La jornada en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío notable, especialmente por la mañana, donde las temperaturas apenas alcanzarán los 2 grados. La humedad será alta, lo que acentuará la sensación térmica, que podría bajar hasta -5 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá constante, con chubascos esperados tanto en la tarde como en la noche.

Con el viento soplando del norte a una velocidad de 25 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h, es recomendable abrigarse bien si se tiene que salir. Un paraguas será un compañero indispensable, ya que la lluvia será una constante en esta jornada.

Segovia: cielo gris y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo gris y una sensación de frescura, con temperaturas que apenas alcanzan los 2 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán durante la tarde, donde la temperatura máxima apenas superará los 6 grados. El viento del oeste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que acentuará la sensación térmica.

Con la llegada de la tarde, se recomienda estar preparado para las precipitaciones puntuales que podrían aparecer, así como abrigarse bien ante el frío que se mantendrá. La humedad relativa alcanzará niveles altos, lo que hará que la sensación térmica se sienta aún más baja. La puesta del sol a las 18:42 marcará el final de un día inestable y fresco en Segovia.

Cielo cubierto y lluvias matinales en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía, haciendo que la sensación térmica se sienta más fría de lo habitual. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 2 y 8 grados, con un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Por la tarde, el cielo se despejará, dejando atrás las lluvias y permitiendo que el sol brille durante unas diez horas. La temperatura se mantendrá fresca, con una sensación térmica que podría descender hasta los -3 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada más tranquilo.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET