Conditions meteorológicas en Castilla y León: nubosidad y tormentas, según AEMET

Las condiciones meteorológicas en Castilla y León para hoy, 9 de julio de 2026, presentan un panorama mayormente poco nuboso, con la aparición de nubes altas y nubosidad de evolución diurna por la tarde. Se prevén tormentas, especialmente en el noroeste y algún chubasco ocasional. Las temperaturas experimentan ligeros cambios, con un ligero ascenso en varias áreas. El viento será variable y puede intensificarse con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 9 de julio

Cielo despejado y calor agradable en León

El cielo se despereza lentamente en León, anunciando una jornada despejada que abrazará la ciudad desde primeras horas de la mañana. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 36 grados, el ambiente será cálido y propicio para disfrutar del aire libre. A medida que el sol asome por el horizonte a las 06:53, la ligera brisa del sur, soplando a 10 km/h, hará que el calor se sienta más ameno. La baja probabilidad de lluvia garantiza que la jornada se desarrollará sin sorpresas, ofreciendo una sensación térmica que se aproximará a los 36 grados en su punto máximo.

Ya por la tarde, el sol brillará en todo su esplendor, iluminando la ciudad hasta las 22:01. La temperatura subirá y aunque el ambiente será algo más pesado por la alta humedad, no habrá riesgo de precipitaciones. Con una mínima de 17 grados durante la noche, el descenso de la temperatura proporcionará un respiro después de un día caluroso. Así que, León, prepárate para disfrutar de una jornada radiante bajo un cielo diáfano, ideal para actividades al aire libre o simplemente relajarte en un rincón acogedor.

Zamora: cielos grises y lluvias esporádicas

Los cielos de Zamora se presentan hoy con un tono gris plomizo que presagia una jornada de inestabilidad. La brisa fresca sopla desde el sur, mientras las nubes comienzan a acumularse, prometiendo aventuras meteorológicas inesperadas a lo largo del día.

Por la mañana, la temperatura mínima se sitúa en 18°C, ofreciendo un soplo suave antes de dar paso a un aumento significativo, alcanzando los 37°C por la tarde. Sin embargo, la combinación de viento fuerte, con rachas que superarán los 30 km/h y una humedad que puede llegar al 75%, generará una sensación térmica incómoda. Se recomienda llevar paraguas, ya que se anticipan lluvias esporádicas que podrían alterar incluso los más ocupados planes del día.

En la ciudad de Salamanca, calor y brisa para disfrutar

El día comienza en Salamanca con un agradable amanecer, marcado por un cielo despejado y temperaturas que rondan los 16 grados. A medida que avanza la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en 36 grados, ofreciendo así una jornada calurosa. Las ráfagas de viento del suroeste, que podrían llegar a los 40 km/h, aportarán frescura a la tarde, aunque el ambiente se volverá algo pesado debido a la alta humedad que puede alcanzar hasta el 60%.

Al atardecer, no se prevé lluvia y el cielo se mantendrá mayormente despejado, brindando un final de día tranquilo y luminoso. Con más de 14 horas de luz, la jornada aprovechará al máximo la calidez del sol, ideal para disfrutar de un agradable paseo por la ciudad antes de que el sol se ponga a las 21:56.

Valladolid: nubes y brisa suave con posible lluvia

El tiempo se mantendrá templado a lo largo de la jornada, con intervalos de nubes que podrían dejar alguna lluvia ligera por la tarde. La brisa soplará de manera suave, ofreciendo un ambiente cómodo durante el día, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 37 grados.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades diarias al aire libre, aprovechando las horas más agradables y el aire fresco que brindan las condiciones meteorológicas.

Cielos nublados y lluvia a la vista en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos parcialmente nublados y temperaturas frescas que rondan los 17 grados, lo que hace que la sensación térmica se sienta aún más fresca. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad y por la tarde, las probabilidades de lluvia se incrementarán, alcanzando un 75%. La temperatura máxima llegará a los 37 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta calurosa a pesar de la posible lluvia.

Para quienes planean salir, sería aconsejable llevar un paraguas y vestir ropa ligera, pero abrigada, ya que las rachas de viento del sur podrían hacer que sienta más frío al caer la noche. Disfruten de un buen café mientras observan cómo el tiempo juega con las nubes.

Palencia: día cambiante con chubascos al atardecer

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a un día cambiante en Palencia. La mañana, con temperaturas frescas rondando los 17°C, permitirá disfrutar de un ambiente agradable antes de que, al caer la tarde, se asomen nubes que podrían generar chubascos intermitentes y una temperatura máxima de 37°C.

Con un viento del suroeste soplando a 10 km/h, se recomienda a los palentinos estar preparados para las precipitaciones que podrían surgir durante la tarde-noche, cuando la probabilidad de lluvia asciende al 70%. La sensación térmica puede alcanzar los 36°C, así que es importante mantenerse hidratado y buscar sombra cuando el sol esté en su punto más alto.

Cálido y soleado durante el día en Ávila

Esta mañana en Ávila, el cielo se presenta despejado, propiciando un ambiente fresco y agradable con temperaturas alrededor de los 20 grados. Con la brisa suave del viento que sopla del sureste a unos 15 km/h, se siente una temperatura mínima de 17 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el sol alcanzará su máximo esplendor, elevando el termómetro hasta los 33 grados. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, así que se recomienda llevar una botella de agua y vestir ropa ligera para disfrutar plenamente del día.

Segovia: cielo despejado y calor ligero

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día, aunque la temperatura matutina se mantendrá fresca, rondando los 21°C. A medida que avanza la jornada, el sol elevará el mercurio hasta alcanzar los 36°C en la tarde y con el viento soplando del sureste a 20 km/h, se sentirá un ambiente cálido y agradable.

Se anticipa un cambio en la tarde-noche, donde las temperaturas empezarán a descender y la humedad relativa podría alcanzar un 25%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche y aprovechar el sol que se ocultará a las 21:49, sumando así un toque mágico a la jornada.

Cielo despejado y posibles lluvias en Soria

Con un amanecer tranquilo y una temperatura que se siente fresca, Soria inicia la jornada con cielo despejado. A medida que avanza la mañana, los termómetros alcanzan 20 grados, creando un ambiente agradable. Sin embargo, la tarde traerá cambios significativos, ya que una alta probabilidad de lluvias se manifestará, acompañada de un cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas que llegarán a 37 grados. La salida del sol a las 06:53 y su ocaso a las 21:45 nos regalan más de 14 horas de luz, ideal para disfrutar antes de que el tiempo se torne inestable.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET