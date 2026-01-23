Castilla y León afronta un fin de semana plenamente invernal, con la nieve como protagonista en la práctica totalidad de la comunidad. La AEMET ha activado avisos amarillos en la mayoría de las provincias y ha elevado a naranja la alerta en zonas concretas de mayor riesgo, especialmente el norte de León y la comarca zamorana de Sanabria, donde se esperan los mayores espesores.

La AEMET prevé nieve para este viernes

La cota de nieve irá descendiendo progresivamente desde la madrugada del viernes, cuando se situará en torno a los 1.000-1.200 metros, hasta bajar a 600 metros o incluso menos durante el sábado. El domingo la situación tenderá a estabilizarse, con menos precipitaciones y una cota algo más alta, entre los 500 y los 1.000 metros, según zonas.

Ávila y Salamanca

Según la AEMET, en ambas provincias la nieve afectará sobre todo al Sistema Central. El viernes y el sábado se esperan nevadas intermitentes, más frecuentes e intensas en zonas de sierra como Gredos o Béjar. En la meseta, la presencia de nieve será más puntual y débil. El domingo, salvo copos residuales en áreas altas, la situación mejorará claramente.

Burgos, Palencia y Valladolid

Estas provincias vivirán un episodio irregular, con alternancia de nieve y lluvia. Burgos y Palencia registrarán las nevadas más destacadas en áreas montañosas y del norte, especialmente durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. En Valladolid, la nieve será generalmente débil y de corta duración, concentrada sobre todo entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

León y Zamora

Son las zonas más afectadas del episodio. En León, la Cordillera Cantábrica permanece en aviso naranja el viernes, con nevadas persistentes e intensas, que también alcanzarán al Bierzo y a amplias zonas del interior. En Zamora, la comarca de Sanabria concentra el mayor riesgo, con acumulaciones significativas desde la madrugada del viernes y continuidad durante buena parte del sábado. En ambas provincias, el domingo traerá una notable disminución de las precipitaciones.

Segovia y Soria

El episodio será especialmente intenso en estas dos provincias. En Segovia, la nieve se extenderá por gran parte del territorio entre el viernes y el sábado, con momentos de fuerte intensidad en la capital y zonas del este y la sierra. En Soria, además del aviso amarillo generalizado, se ha activado el nivel naranja el viernes, con nevadas abundantes y persistentes, sobre todo en áreas como la Ibérica y el norte provincial.

Evolución final según la AEMET

La AEMET alerta que, aunque el sábado seguirá siendo un día complicado en muchas zonas, el domingo apunta a una progresiva retirada de la nieve en casi toda la comunidad. Aun así, se recomienda precaución en desplazamientos, especialmente en áreas de montaña y durante las madrugadas, cuando las temperaturas favorecerán la formación de hielo.