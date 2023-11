20 ofertas de El Corte Inglés en Black Friday: jamones, colchones, electrodomésticos…

Por fin se celebra el Black Friday hoy viernes 24 de noviembre, de modo que si has estado esperando hasta hoy ha llegado el gran día. Una de las tiendas de las que siempre se espera lo mejor para esta fecha es El Corte Inglés y como no podía ser de otra manera, tienen descuentos en todos sus departamentos de hasta el 40% así que no dejes escapar nada de lo que ahora te mostramos, porque son productos que seguro deseas, regalos de Navidad e incluso básicos para tu próxima mesa de Navidad. Toma nota porque estos son las 20 mejores ofertas de El Corte Inglés en Black Friday.

Ofertas del Black Friday de El Corte Inglés

El Black Friday es una de las mejores oportunidades para comprar productos de calidad a precios rebajados. El Corte Inglés ofrece una gran variedad de ofertas en diferentes categorías, desde alimentación hasta tecnología. A continuación, te presentamos 20 ofertas que no te puedes perder:

Estuche de ibéricos Sánchez Romero Carvajal

El mejor regalo para esta Navidad o el lote ideal para cualquiera a precio de Black Friday. Un estuche que contiene una paleta de bellota 100% ibérica de 6 kg + velita de chorizo y salchichón de bellota 100% ibéricos Su precio es de 199 € cuando antes costaba 269 €.

Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica

Un jamón con un aroma delicado y una carne tierna y sabrosa. Tiene un peso de 8 kg de modo que es el perfecto para servir a tus invitados esta Navidad y que repitan. Su precio es de 99€, sobre el precio original de 159 euros.

Jamón deshuesado El Pozo

El Pozo es una de las mejores marcas de embutidos y jamones de nuestro país. Para el Black Friday de El Corte Inglés aprovecha para hacerte con este manjar de edición 1954 y que es un jamón deshuesado curado Gran Reserva cruce Duroc. Se suele vender a casi 24 euros el kilo, pero ahora la tienes por 18,90 euros el kilo pudiendo comprar a partir de 100 gramos y hasta los dos kilos

Colchón viscoelástico Vanguard Visco Flex

Un colchón que se adapta al cuerpo y ofrece un descanso óptimo. Tiene un núcleo de espuma HR de alta densidad (20 cm) y una capa de viscoelástica con gel. Su firmeza es media-alta y su altura es de 26 cm. Su precio es de 554 € para la medida de 135×190 cm, lo que supone un descuento del 30%.

Colchón de muelles ensacados firmeza media Roma 3.0 Pikolin

Un colchón que combina la resistencia y la transpirabilidad de los muelles ensacados con la adaptabilidad y el frescor de la viscoelástica con gel. Su firmeza es media y su altura es de 33 cm. Además tiene tecnología higiénica Triple Barrera, para evitar el desarrollo de bacterias, ácaros y hongos. Su precio es de 815 € para la medida de 135×190 cm, lo que supone un descuento del 50%.

Colchón enrollado Feroe de visco y espuma HR

de Pikolin

Un colchón que ofrece un soporte ergonómico y una buena ventilación pero que además se vende enrollado para mayor facilidad en el transporte. Está compuesto por el núcleo de espuma HR y una capa de acolchado viscoelástico. De firmeza alta ara garantizar una correcta posición de la espalda Su precio es de 509 € para la medida de 135×190 cm, lo que supone un descuento del 40%.

Lavadora Samsung WW90CGC04DAEEC



Una lavadora que cuenta con la tecnología EcoBubble, que genera burbujas que penetran en los tejidos y eliminan la suciedad. Tiene una capacidad de 9 kg, una velocidad de centrifugado de 1400 rpm y una eficiencia energética A+++(-40%). Su precio es de 389 €, lo que supone un descuento del 36%.

Lavavajillas Balay 3VS506IP

Un lavavajillas que tiene una capacidad para 12 servicios y un consumo de agua de 9,5 litros por ciclo. Tiene 5 programas de lavado, una función de media carga y una eficiencia energética D. Su precio es de 529 €, lo que supone un descuento del 16%.

Frigorífico combi LG GBB72NSUCN1



Un frigorífico que tiene un sistema de refrigeración Total No Frost, que evita la formación de escarcha y mantiene los alimentos frescos. Tiene una capacidad de 419 litros, un cajón Fresh Converter para regular la temperatura y una eficiencia energética C, con sistema antihuellas y también la salida de aire DoorCooling en la parte superior para enfriar un 32% más rápido. Su precio es de 739 €, lo que supone un descuento del 40%.

Smart TV Samsung NEO QLED TQ65QN85CAT

Un televisor inteligente que tiene una pantalla de 65 pulgadas con resolución 4K UHD y tecnología Crystal Display, que ofrece colores vivos y realistas. Tiene un diseño sin marcos, un sistema de sonido envolvente y un mando a distancia con control por voz. Su precio es de 999 €, lo que supone un descuento del 56%.

Portátil Lenovo IdeaPad 3 15ITL6

Un portátil que tiene un procesador r Intel Core i5 de 11.a generación, una memoria RAM de 8 GB y un disco duro SSD de 512 GB. Tiene una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución HD, un teclado numérico y una batería de hasta 7,5 horas de autonomía. Su precio es de 499 €, lo que supone un descuento del 25%.

Smartphone Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Un smartphone que tiene una pantalla de 6,65 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Tiene un procesador Snapdragon 7 Gen 1, 4nm, una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento interno de 256 GB. Tiene doble cámara frontal y triple cámara trasera y además graba vídeo en4k y una batería de 4500 mAh con carga rápida. Su precio es de 479, 90 €, lo que supone un descuento del 12%.

Parka acolchada de mujer Easy Wear con capucha

Una parka que tienes en distintos colores y que tiene un diseño acolchado, con cierre de cremallera y botones, y dos bolsillos laterales. Tiene capucha con pelo y está hecha de poliéster. Su precio es de 59,99 €, y te dan un 20% de descuento a canjear en la siguiente compra.

Jersey de hombre Dustin de cuello cisne

Un jersey que tiene un tejido de punto, con cuello cisne y manga larga. Tiene un color gris claro y un corte regular. Su precio es de 31, 96 €, lo que supone un descuento del 20%.

Zapatillas de deporte de mujer Nike Revolution 6

Unas zapatillas que tienen un diseño ligero y transpirable, con una suela de goma flexible y una plantilla de espuma. Tienen un color rosa y un logotipo de Nike en el lateral. Su precio es de 38,95 €, lo que supone un descuento del 40%.

Juego de sábanas de algodón percal El Corte Inglés

Un juego de sábanas que tiene un tejido de algodón percal de 400 hilos, que ofrece una sensación de suavidad y frescor. Tiene un diseño básico que combina blanco y gris. Incluye una sábana bajera, una sábana encimera y una funda de almohada. Su precio es de 71,40 € para la medida de 135 cm, lo que supone un descuento del 40%.

Relleno nórdico de fibra El Corte Inglés

Un relleno de edredón nórdico, que ofrece un buen aislamiento térmico y una buena transpiración. Tiene un tejido de microfibra y un gramaje de 350 g/m2. Su precio es de 71,95 € para la medida de 135×220 cm, lo que supone un descuento del 20%.

Perfume de mujer Lancôme La Vie Est Belle

Un perfume que tiene una fragancia floral y frutal, con notas de iris, jazmín, pachulí y praliné. Tiene un frasco de cristal con un lazo de organza. Su precio es de 82,50 € para el tamaño de 100 ml, lo que supone un descuento del 45%.

Perfume de hombre Paco Rabanne 1 Million

Un perfume que tiene una fragancia amaderada y especiada, con notas de mandarina, canela, cuero y ámbar. Tiene un frasco en forma de lingote de oro. Su precio es de 69,95 € para el tamaño de 100 ml, lo que supone un descuento del 34%.

Maquillaje de 3INA

La firma 3INA es una de las marcas de maquillaje imprescindibles actualmente. Sus productos son siempre virales en las redes sociales, de modo que aprovecha para hacerte ahora con ellos ya que en el Black Friday de El Corte Inglés tendrán un 25% de descuento. Por ejemplo, tienes la

Base de maquillaje The 24H Foundation 3INA que ahora solo te costará 18,71 euros y que está disponible en 26 tonos.

Estas son solo algunas de las ofertas que puedes encontrar en El Corte Inglés en Black Friday. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha para comprar lo que más te guste al mejor precio.