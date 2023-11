Las gafas de sol de Longchamp que favorecen a todo el mundo ya están con un 30% de descuento en El Corte Inglés

Las gafas de sol son un accesorio esencial, no solo para proteger nuestros ojos de los rayos del sol, sino también para darle un toque de estilo a nuestro look. En esta temporada, El Corte Inglés nos sorprende con una oferta irresistible en las gafas de sol de Longchamp. Unas gafas de mujer que marcan tendencia y que solo ahora tienen un 30% de descuento por el Black Friday de El Corte Inglés.

Las gafas de sol de Longchamp en El Corte Inglés

El modelo en cuestión son el modelo LO719S, unas gafas de sol de mujer cuadradas de acetato havana de la firma Longchamp, que ha pasado de tener un precio de 129 euros a estar disponible por tan solo 90,30 euros con un atractivo descuento del 30%.

El modelo LO719S de Longchamp es una obra maestra de elegancia y estilo. Estas gafas tienen una montura cuadrada de acetato en un atractivo tono havana, estas gafas de sol capturan la esencia de la moda contemporánea. La elección del acetato como material para la montura no solo agrega durabilidad sino que también proporciona un toque de lujo a cada detalle.

Protección y estilo en cada detalle

La atención al detalle es lo que distingue a estas gafas de sol Longchamp. Las lentes, en un cautivador color marrón degradado, no solo ofrecen una protección efectiva contra los rayos UVA y UVB, sino que también añaden un toque de estilo sofisticado. El efecto degradado de las lentes agrega un elemento de modernidad, perfecto para quienes buscan destacar con un accesorio que va más allá de lo convencional y para llevar no solo para proteger nuestros ojos del sol, sino para lucir un accesorio que complete nuestro look con elegancia y estilo.

Las medidas de estas gafas son las siguientes:

Altura de la lente: 47,2 mm

Longitud de varilla: 140 mm

Diámetro de la lente: 56 mm

Longitud del puente: 16 mm

Versatilidad y elegancia en las gafas ahora rebajadas en El Corte Inglés

Unas gafas que como vemos tienen una altura bastante destacada. La montura sigue así la tendencia actual de llevar gafas de sol que sean relativamente grandes pero sin la necesidad de cubrir prácticamente todo el rostro, algo que permite que le queden bien a todo el mundo.

De este modo, lo destacado de las gafas Longchamp modelo LO719S no se limita solo a su diseño llamativo. La forma cuadrada de la montura hace que estas gafas sean favorecedoras para una amplia variedad de formas faciales. La versatilidad de este diseño permite que se adapten fácilmente a diferentes estilos, desde lo casual hasta lo más elegante.

Y solo ahora, El Corte Inglés ha decidido hacer que estas gafas de sol Longchamp sean aún más accesibles para todos los amantes de la moda. Con un precio original de 129 euros, ahora puedes adquirirlas con un atractivo descuento del 30%, dejando el precio final en tan solo 90,30 euros. Esta oferta exclusiva está disponible tanto en las tiendas físicas de El Corte Inglés como en su plataforma online, brindando a los clientes la comodidad de comprar desde casa.

En definitiva, las gafas de sol Longchamp modelo LO719S son una oportunidad única para elevar tu estilo con un toque de lujo a un precio irresistible. Ya sea que estés buscando un accesorio elegante para tus atuendos diarios o desees destacar en ocasiones especiales, estas gafas son la elección perfecta. Aprovecha la oferta del 30% de descuento en El Corte Inglés y dale a tus ojos el regalo de la moda y la protección. No dejes pasar esta oportunidad de adquirir unas gafas de sol que favorecen a todos, añadiendo un toque de sofisticación a tu colección de accesorios.