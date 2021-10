Las vacunas han salvado millones de vidas y continúan haciéndolo, en todos los países donde la población es vacunada regularmente o donde se necesita. Sin embargo, es evidente que existe un debate en torno a ellas que se ha recrudecido debido a la pandemia y a la vacuna contra el coronavirus. En España todos los niños (o la mayoría de ellos) son vacunados a lo largo de su infancia siguiendo un calendario establecido pero no todos los padres están conformes por lo que analizamos ahora si es conveniente vacunar o no vacunar a los más pequeños.

¿Vacunar o no vacunar a los más pequeños?

A pesar de que la gran mayoría de bebés y niños reciben sus vacunas a lo largo de la infancia, no a todos los padres les gusta que sus hijos sean vacunados. De hecho existen los llamados «anti-vacuna», un término que se ha acuñado mucho durante la pandemia pero que se podría extrapolar a cualquier otra vacuna, en especial las de los niños.

Y más si tenemos en cuenta «fake news» aparecidas de vez en cuando en los medios, como cuando en 2011 surgió un falso estudio que aseguraba que los bebés sin vacunar se resfriaban menos y que habría realizado un homeópata suizo, pero que ni él mismo supo demostrar ya que en realidad no era más que una encuesta que había realizado.

Otros datos sin embargo sí que son más fehacientes como el hecho de que existe una disminución en el número de hospitalizaciones y visitas pediátricas por infecciones en los niños que completan el ciclo de vacunación en los primeros años de vida. De hecho, existen numerosos estudios que han comparado la salud de los niños vacunados y no vacunados y todos muestran que las personas vacunadas disfrutan de una mejor salud y se enferman con menos frecuencia y reciben terapias con antibióticos con menos frecuencia. ¿Algunos ejemplos?

Estudios realizados sobre las vacunas en los niños

Un estudio realizado en Alemania , y publicado en The Journal of Infection , comparó a un grupo de niños vacunados contra la difteria , el tétanos, la tos ferina y el Haemophilus influentiae tipo B durante el tercer mes de vida con un grupo de niños no vacunados de la misma edad. Se encontró que en el primer grupo la incidencia de infecciones se redujo significativamente y que la respuesta inmune de los niños vacunados también fue mejor frente a otras infecciones.

, y publicado en The Journal of Infection , comparó a un grupo de niños vacunados contra la difteria , el tétanos, la tos ferina y el Haemophilus influentiae tipo B durante el tercer mes de vida con un grupo de niños no vacunados de la misma edad. Se encontró que en el primer grupo la incidencia de infecciones se redujo significativamente y que la a otras infecciones. Una encuesta danesa de 2014 de casi medio millón de niños encontró una reducción en las hospitalizaciones por infecciones de cualquier tipo entre los niños vacunados contra el sarampión, las paperas y la rubéola, lo que sugiere que las vacunas pueden causar una estimulación no específica del sistema inmunológico y, por lo tanto, una menor susceptibilidad a las infecciones.

de casi medio millón de niños encontró una por infecciones de cualquier tipo entre los lo que sugiere que las vacunas pueden causar una estimulación no específica del sistema inmunológico y, por lo tanto, una menor susceptibilidad a las infecciones. En 2003, un estudio británico realizado en niños de 12 a 23 meses no encontró un aumento en la frecuencia de infecciones bacterianas invasivas y neumonía en los 3 meses posteriores a la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

realizado en niños de 12 a 23 meses no encontró un aumento en la frecuencia de infecciones bacterianas invasivas y neumonía en los 3 meses posteriores a la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola. En Dinamarca se llevó a cabo un estudio que involucró a más de 800.000 niños nacidos entre 1990 y 2001 y que relacionó todas las vacunas pediátricas administradas a los niños y las hospitalizaciones por infecciones como: sepsis, neumonía, infecciones virales del sistema nervioso, meningitis y superior. infecciones del tracto respiratorio. ¿El resultado? No hubo un aumento de las infecciones en los niños vacunados frente a los no vacunados. Un estudio estadounidense similar, p ublicado en 2018 en la revista JAMA , confirmó este hallazgo . Ya sean vacunas únicas o combinadas, los niños vacunados no se enferman más que los no vacunados.

se llevó a cabo un estudio que involucró a más de 800.000 niños nacidos entre 1990 y 2001 y que relacionó todas las vacunas pediátricas administradas a los niños y las hospitalizaciones por infecciones como: sepsis, neumonía, infecciones virales del sistema nervioso, meningitis y superior. infecciones del tracto respiratorio. ¿El resultado? frente a los no vacunados. ublicado en 2018 en la revista JAMA , . Ya sean vacunas únicas o combinadas, los niños vacunados no se enferman más que los no vacunados. En 2014, una investigación publicada en la revista científica Autism mostró que no hay diferencia en la incidencia del autismo entre niños vacunados y no vacunados . Además, tampoco hay una mayor incidencia de enfermedades como bronquitis, alergias, gripe , epilepsia, TDAH y enfermedades gastrointestinales en los niños vacunados.

mostró que . Además, tampoco hay una mayor incidencia de enfermedades como bronquitis, alergias, gripe , epilepsia, TDAH y enfermedades gastrointestinales en los niños vacunados. Finalmente, un estudio publicado en la revista Science por un equipo de investigación de EE. UU. mostró que los niños vacunados contra el sarampión también están protegidos de otras enfermedades que aquellos que han tenido sarampión. Esto se debe a que el sarampión induce un debilitamiento del sistema inmunológico que, a su vez, expone a los niños al riesgo de hacer que algunas enfermedades típicas de la infancia contraídas en años posteriores sean más graves.Queda claro entonces que las vacunas sí que ayudan a que los niños enfermen menos y tal vez nos deberíamos preocupar más por los riesgos de no vacunar contra las enfermedades graves de los pequeños.

El sistema inmunológico y las vacunas

«Demasiadas vacunas y demasiado pronto»: esta es una de las consignas de quienes se oponen, al menos en parte, a vacunar a los niños. De hecho, es una opinión bastante extendida que el sistema inmunológico de los niños no está suficientemente desarrollado para soportar las múltiples vacunaciones que proporciona el calendario de vacunación y que incluso estas lo sobrecargan.

Pero la medicina en realidad dice exactamente lo contrario porque se ha descubierto que la capacidad del sistema inmunológico para responder a sustancias reconocidas como extrañas se desarrolla incluso antes del nacimiento .

A lo largo de los milenios, el sistema inmunológico de las personas ha evolucionado para defenderse de una amplia variedad de microbios y cada recién nacido hereda esta capacidad que se manifiesta desde las primeras horas de vida. Como resultado, el recién nacido puede responder incluso a pequeñas partes de los microbios contenidos en las vacunas sin debilitarse. La investigación científica ha demostrado que el organismo, desde los primeros meses de vida, responde adecuadamente a las vacunas incluso cuando se administran en combinación.

¿Qué riesgos corren los niños no vacunados?

Las vacunas desde que se introdujeron han salvado millones de vidas y han ayudado a hacer desaparecer enfermedades potencialmente mortales . Sin embargo, hay quienes han olvidado su importancia y no comprenden que no vacunar a los niños significa poner en peligro su salud.

Los niños no vacunados pueden adquirir enfermedades comunes como la tos ferina , que en los primeros meses de vida tiene un alto riesgo de hospitalización y mortalidad, o el sarampión, para el que no existe una terapia específica y que puede tener una evolución impredecible. También está el riesgo de adquirir infecciones neumocócicas como la neumonía, pero también enfermedades que aún no han desaparecido por completo de Europa como la difteria o el tétanos.

Enfermedades que suponen un riesgo más grave que los derivados de la vacunación que recordamos son mínimos y sobre todo transitorios, salvo en casos muy raros.

¿Son las vacunas realmente seguras?

No podemos afirmar que las vacunas no tengan efectos secundarios, como cualquier medicamento, todas las prácticas médicas y todas las actividades humanas. Las vacunas se consideran seguras cuando, a pesar de tener posibles y raros efectos secundarios, estos son claramente inferiores a los beneficios derivados de la administración de la vacuna. Los posibles efectos secundarios siempre deben compararse con los riesgos de la enfermedad que, como hemos visto anteriormente, son mucho mayores.

Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que las vacunas son seguras? Porque antes de la aprobación, una vacuna debe probarse para evaluar su tolerabilidad, seguridad y capacidad para inducir una respuesta inmunitaria eficaz , ya sea que se administre sola o en combinación con otras vacunas. La producción debe cumplir con unos estándares muy estrictos marcados por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos, e incluso después de la comercialización hay una detección constante de los posibles efectos adversos relacionados con la administración de la vacuna, gracias a la recogida de informes realizados por profesionales de la salud y ciudadanos.