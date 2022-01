Tener un solo hijo o hija es una decisión que para muchos padres puede ser incluso motivo de duda. Si quienes rodean a la pareja les cuestionan, o les preguntan en todo momento por qué han decidido tener un hijo único, puede que se sientan malos padres o que realmente es necesario tener más de uno, pero ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer que esos padres duden tanto?. Estas son las preguntas que te harán si solo tienes un hijo.

Las preguntas que te harán si solo tienes un hijo

No es algo que sea general, pero sí que muchas veces aquellas personas con un solo hijo deben contestar preguntas por parte familiares, amigos o sencillamente gente que desea saber el por qué no han tenido más hijos. Que duda cabe que podemos ahorrarnos contestar si creemos que la pregunta está fuera de lugar, pero lo cierto es que al final, la persona se ve dando respuestas y justificándose cuando en realidad no debería ser así.

Ciertamente algunas preguntas pueden ser incluso ofensivas, pero no debemos pensar que la persona lo hace con maldad. Es solo una cuestión de educación social o lo que se piensa que es mejor para un niño o una niña, dado que son muchas las personas que creen que es mejor crecer con hermanos antes que hacerlo solo.

De este modo si acabas de tener un bebé o estás pensando en tenerlo y plantarte con un solo hijo, seguramente tendrás que contestar preguntas y entre las más comunes podemos enumerar.

¿Solo queréis tener uno?: Puede surgir en una conversación en la que se hable de cuántos hijos queremos tener y ante una pregunta así la mejor respuesta es un «sí» si estamos convencidos de ello antes que comenzar a divagar o a intentar justificarnos. Y si queremos ser sinceros, podemos argumentar algo que evitará más preguntas; que los niños requieren mucho esfuerzo y dedicación y que nosotros, por el momento, ya tenemos suficiente con uno.

Puede surgir en una conversación en la que se hable de cuántos hijos queremos tener y ante una pregunta así la mejor respuesta es un «sí» si estamos convencidos de ello antes que comenzar a divagar o a intentar justificarnos. Y si queremos ser sinceros, podemos argumentar algo que evitará más preguntas; que los niños requieren mucho esfuerzo y dedicación y que nosotros, por el momento, ya tenemos suficiente con uno. ¿No queréis la parejita? Otra pregunta muy común como si los niños fueran un muñeco y se tuviera que tener también la «muñeca». No es necesario contestar pero podéis dar la misma respuesta de antes.

Otra pregunta muy común como si los niños fueran un muñeco y se tuviera que tener también la «muñeca». No es necesario contestar pero podéis dar la misma respuesta de antes. ¿Vas a dejar que tu hijo crezca solo? El hecho de no tener hermanos no significa que el niño vaya a crecer o a estar solo. Tiene a sus padres, a su familia, seguramente a primos y como no, a sus amigos de la escuela en cuanto la empiece.

El hecho de no tener hermanos no significa que el niño vaya a crecer o a estar solo. Tiene a sus padres, a su familia, seguramente a primos y como no, a sus amigos de la escuela en cuanto la empiece. ¿Queréis que vuestro hijo sea un mimado? Otra pregunta que se suele hacer pensando que si se tiene más hijos es imposible mimarlos a todos por igual. Tener un solo hijo hace que los padres se vuelquen más pero eso no implica que se deba criar al pequeño como un niño mimado. Es más, al tener un solo hijo podemos dedicarnos más tiempo a educarlo en responsabilidad y autonomía.

Otra pregunta que se suele hacer pensando que si se tiene más hijos es imposible mimarlos a todos por igual. Tener un solo hijo hace que los padres se vuelquen más pero eso no implica que se deba criar al pequeño como un niño mimado. Es más, al tener un solo hijo podemos dedicarnos más tiempo a educarlo en responsabilidad y autonomía. ¿No queréis que sepa lo que es el amor de hermanos? Si los niños no saben qué es un hermano o una hermana no pueden echar de menos ese amor. Además volviendo a la pregunta sobre estar solos, tendrá el amor de todos los que le rodean.

Estas son solo algunas de las preguntas más comunes cuando alguien tiene un solo hijo, pero seguro que surgen más a lo largo de la vida del niño, de modo que será bueno asumir que va a ser así y por otro lado darnos cuenta que la sociedad está cambiando y que además, el encarecimiento de la vida está provocando que aumente el número de hijos únicos en el mundo así que tal vez, dichas preguntas sean cada vez menos frecuentes.