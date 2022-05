Cuando nace un bebé es habitual que los amigos y familiares de los nuevos padres acudan al hospital con un regalo o también que les hagan una visita una vez el recién nacido está en casa llevando como no, algo que el bebé pueda utilizar a lo largo de sus primeros meses de vida. Sin embargo, suele ocurrir que muchos de esos regalos se quedan sin usar o incluso se guardan y nunca más se sabe de ellos. Por ello, para acertar, nada como elegir entre los regalos realmente útiles para los recién nacidos de los que ahora os hablamos.

Regalos útiles para un recién nacido

Una compañera de trabajo, una amiga o un familiar acaba de ser mamá y quieres tener un detalle con esta y con su bebé. Sin embargo, no sabes porqué decantarte, ya que opciones hay muchas. No obstante, debes tener en cuenta que una alternativa muy acertada es siempre optar por un regalo útil. ¿No sabes qué alternativas cumplen esa máxima? Sigue leyendo y descubrirás algunas:

Babero

Sin lugar a dudas, uno de los artículos que más necesitará cualquier mamá desde el nacimiento de su hijo es el babero. Por eso, nada mejor que tener el detalle de sorprenderla con uno que por ejemplo tenga el nombre del bebé (si los padres ya lo han dado a conocer). Mejor si está confeccionado en algodón, lo que hará que no se irrite la piel del bebé.

Canastilla

Indiscutiblemente, otro de los regalos más útiles para cualquier embarazada es la canastilla. Y es que la misma estará compuesta por un sinfín de artículos que utilizará en el día a día para asear y cuidar a su pequeño. Hoy en día tenemos muchas opciones al respecto, incluso canastillas en forma de tarta de pañales o que se pueden personalizar con aquellos productos que sepamos que la mamá va a utilizar con el bebé.

Portatoallitas

Cada vez que salgas fuera de casa con tu hijo, la madre o el padre tendrá que llevar consigo toallitas, tanto para quitarle las manchas de la ropa como para limpiarle cuando le cambien el pañal. Por eso, será de gran utilidad regalarle un portatoallitas, en el que guardar estas de una manera discreta y elegante.

Set de baño

Además de ser un obsequio muy útil también resulta muy económico, de ahí que sea especialmente interesante a tener en cuenta si no posees demasiado presupuesto, dado que puedes comprar uno que lleve los productos necesarios para el aseo del bebé o uno que lleve además por ejemplo algún juguete para la bañera e incluso una toalla y un albornoz para secar al bebé.

Otros elementos que pueden componer nuestro set de baño regalo para el bebé son:

Una suave esponja de baño , para cuando se va a lavarlo, que al pequeño no le irritará la piel en absoluto.

, para cuando se va a lavarlo, que al pequeño no le irritará la piel en absoluto. Unas tijeras especiales para cortarle las uñas y evitar que pueda provocarse rasguños en el rostro.

especiales para cortarle las uñas y evitar que pueda provocarse rasguños en el rostro. Un cepillo suave y un peine para conseguir que el cabello que tenga el recién nacido, sea mucho o poco, se encuentre en perfectas condiciones.

Doudou

El doudou es cualquier objeto impregnado del olor de los padres . Venden muchos en versión peluche. De hecho, para que haga efecto, es recomendable dejarlo en la cama un mes antes de que nazca el bebé y luego no lavarlo, porque en ese caso perdería el olor.

Moisés

Las cunas de noche van adosadas a la cama de matrimonio y son perfectas para tener al niño siempre a su lado en seguridad y tranquilidad. Son útiles para las madres lactantes que quieren evitar levantarse por la noche, pero también son ideales para los bebés que sufren regurgitaciones , ya que es posible cambiar la inclinación.

Camisetas o bodys de algodón según la temporada

Para el invierno están bien las camisetas de algodón por dentro y de lana por fuera, o algodón calentito. En comparación con las camisetas, los bodys son más cómodos porque no se suben y no dejan la espalda descubierta, pero cada uno tiene sus preferencias. Ya sean camisetas o monos, se deben evitar los bordados, los botones y los cordones para no correr el riesgo de irritar la piel.

Cochecito y silla de paseo

Los modelos ‘trío’ son muy cómodos, incorporando silla de paseo, capazo y silla de coche homologada. Cuestan un poco más, pero ahorras en la compra de un cochecito y un asiento. ¿Consejos para elegir el adecuado? Piensa en las necesidades de los padres (será bueno hablar primero con ellos), elige un modelo práctico y presta atención a la seguridad del capazo que se utilizará para transportar al bebé en el coche.

El termómetro de bebé

El más preciso y cómodo de usar es el de infrarrojos, para controlar la fiebre del bebé incluso cuando duerme sin despertarlo.

El cojín de lactancia

Sin duda es un gran regalo para un mejor soporte de la espalda mientras la madre alimenta al bebé. Ya se puede utilizar durante el embarazo, para dormir mejor y aliviar la barriga.

Móvil para colgar sobre la cama

Para la cuna del bebé podemos aprovechar y comprar también un juego o móvil que acompañe suavemente al niño al mundo de los sueños con un espectáculo de luces, osos y música relajante. Generalmente los móviles de cuna actuales pueden tener hasta 30 minutos de canciones de cuna , ruidos blancos y sonidos de la naturaleza. Los muñecos o figuras giran lentamente y además pueden emitir luces o un espectáculo de estrellas en el cielo.