El embarazo es sin duda uno de los momentos más intensos en la vida de una mujer y entre otras cosas, debe prestarse mucha atención a la alimentación ya que esta es de hecho, el principal canal a través del cual la mujer transmite todos los nutrientes que el bebé necesita para su crecimiento. Y uno delos alimentos más saludables que podemos tomar en el embarazo es el queso aunque debemos saber que no todos los tipos de queso están indicados durante el embarazo, de modo que vemos ahora cuáles tomar y cuáles no.

Quesos en el embarazo

Durante el embarazo no se pueden seguir consumiendo todos los alimentos que antes comía la mujer de forma segura, ya que los cambios hormonales que caracterizan este período también modifican el sistema inmunológico femenino, haciéndolo en particular menos resistente a algunas enfermedades infecciosas.

Esto es cierto para numerosos alimentos, y especialmente en lo que respecta a los quesos: aunque este alimento en general es fundamental para la salud de la madre y del feto , porque aporta tanto nutrientes importantes como calcio y proteínas, no todos los quesos pueden ser consumido durante el embarazo. Si bien, algunos quesos están recomendados y deben ser consumidos por la mujer durante la gestación, otros deben evitarse por completo, ya que son potencialmente peligrosos para tu salud y la del bebé.

Por ello, aunque comer queso y productos lácteos es importante durante el embarazo porque contienen una gran cantidad de nutrientes vitales como proteínas, calcio, fósforo y vitamina D, que apoyan el crecimiento, el sistema nervioso y el desarrollo óseo de su bebé1-3, debemos tener en cuenta que algunos quesos pueden contener bacterias que pueden ser dañinas durante el embarazo.

¿Es bueno el calcio en el embarazo?

El calcio es un mineral esencial para la salud de los huesos y los dientes, la coagulación de la sangre, la función nerviosa y mucho más. De todos los macroelementos, el calcio representa una sustancia fundamental tanto para la salud de la futura madre como para el desarrollo del niño .

La madre necesita calcio para obtener un aporte suficiente que garantice la salud ósea y las principales funciones biológicas en las que interviene el macronutriente, mientras que el feto necesita esta sustancia para asegurar un desarrollo óptimo según la semana de gestación . Debes saber que los nueve meses que tu bebé crecerá en la barriga corresponderán a un aumento en el requerimiento diario de calcio (1200 mg), cantidad que se puede lograr fácilmente con el consumo de leche y derivados. El principal problema es la pasteurización.

La pasteurización es un tratamiento térmico que se utiliza para reducir los riesgos asociados con la presencia de enzimas sensibles al calor y microorganismos patógenos. El consumo descuidado de quesos abre la posibilidad de contraer listeriosis , una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes que se puede encontrar en la leche sin pasteurizar y en los quesos de leche sin pasteurizar, mariscos, carnes y pescados crudos y en salchichas.

En condiciones normales, la infección por Listeria monocytogenes se presenta como una intoxicación alimentaria que puede ser asintomática o puede provocar síntomas leves muy similares a la gripe, episodios de disentería y sensación de vómitos. Sin embargo, si estás embarazada, la listeriosis puede ser peligrosa para el bebé y puede comprometer la gestación hasta el punto de causar septicemia, meningitis, parto prematuro o aborto espontáneo.

El riesgo de contraer Listeria no debe asustarte ni hacerte renunciar al consumo de deliciosas fuentes de calcio, considerando la importancia que tiene el macronutriente para tu salud y para el desarrollo de tu bebé. Todo lo que tiene que hacer es saber qué quesos es mejor evitar y cuáles se pueden comer sin problema, algo que analizamos en los puntos a continuación.

¿Qué quesos evitar durante el embarazo?

Como decíamos, a pesar de que el queso es un alimento muy rico en calcio y proteínas, dos sustancias fundamentales para la correcta salud de la futura madre y su hijo, y sobre todo para la salud de los huesos de ambos, existen algunos quesos que no deben consumirse durante el embarazo , ya que son potencialmente dañinos para la salud de la madre y su bebé.

De entre estos, la primera categoría de quesos que se prohíbe durante el embarazo son los quesos azules. Esta familia incluye quesos como el gorgonzola, el stilton, el roquefort y el queso azul danés , también conocido como danablu. Estos quesos se obtienen con una técnica de elaboración de lácteos que conduce a la formación de un queso de textura blanda y lleno de moho en su interior: no es de extrañar que los quesos azules tengan una pasta ligera enriquecida por numerosas vetas y manchas azul verdosas.

Los quesos azules deben evitarse durante la gestación precisamente por estos mohos : estos últimos, de hecho, se forman por su pasta blanda y húmeda, lo que favorece la permanencia y desarrollo en ellos de agentes bacterianos como la mencionada listeriosis, enfermedad provocada por la bacteria Listeria monocytogenes. Esta patología, de hecho, generalmente se contrae durante los primeros tres meses de embarazo y se manifiesta con síntomas como dolor muscular y fiebre, que muchas veces la confunden con la gripe. La listeriosis es muy peligrosa, ya que, si no se diagnostica y trata a tiempo, puede provocar graves daños en el desarrollo del bebé, provocando meningitis y septicemia, y en casos graves incluso provocar un parto prematuro o un aborto.

Además de los quesos azules, la futura madre también debe evitar los quesos de leche cruda de su dieta. Los quesos más famosos pertenecientes a esta categoría son los quesos suizos Emmental, Gruyère, Tête de Moine, y Sbrinz pero también se debe evitar el queso de burgos que se elabora a partir de leche cruda. El mismo hecho de estar elaborados con leche no pasteurizada puede permitir el desarrollo, dentro de estos quesos, de gérmenes peligrosos para la salud del niño, como la salmonela y la listeria.

Por último, los quesos semiduros no son muy saludables para una mujer embarazada , es decir , aquellos quesos que contienen en su interior un porcentaje de agua entre el 35 y el 45%. Esta categoría incluye quesos típicos de la tradición italiana como Fodòm, un producto lácteo típico de las montañas del Véneto, y Puzzone di Moena , un queso que se produce en Trentino. ¿Por qué estos quesos no son buenos para una mujer embarazada? Porque al ser elaborados a partir de leche cruda y pasteurizada, durante su envejecimiento pueden contaminarse por el germen de la listeriosis. Este germen no solo puede afectar a la pasta del queso, sino incluso a su corteza, sobre todo si esta última es especialmente grasosa.

Tampoco se recomienda el parmesano o los quesos blandos madurados como el brie o el camembert

¿Qué quesos comer durante el embarazo?

A pesar de los quesos a evitar, existen muchos otros quesos que se pueden comer sin problema durante el embarazo. Por ejemplo, no hay riesgo con quesos curados o semicurados elaborados con leche pasteurizada (ya sea de vaca, de cabra o de oveja).

También se puede tomar el queso fresco, de nuevo si están hechos con leche pasteurizada, así como los quesos de variedad gouda o edam y también la mozarella, y quesos como el provolone y el queso crema mascarpone.

El queso ricotta y el requesón que son también quesos fresos son otros de los quesos que puedes disfrutar durante el embarazo . Lo mismo ocurre con el queso untable , ya que, al igual que los quesos frescos, una vez elaborado no se añeja y, por tanto, no corre el riesgo de contaminarse con gérmenes.

Tenemos que volver a señalar sin embargo, que al comprar estos quesos nos aseguremos siempre que se hayan elaborado con leche pasteurizada: la pasteurización, de hecho, es una técnica láctea que permite eliminar las bacterias que suelen estar presentes incluso en los quesos frescos.

¿Qué sucede con la leche durante el embarazo?

De la misma manera que debes saber qué tipo de quesos son aconsejables y cuáles no durante, el embarazo, también te tienes que asegurar de que la leche y los productos lácteos que consumes estén pasteurizados. La leche pasteurizada se ha tratado térmicamente para matar las bacterias y prevenir la intoxicación alimentaria. La mayoría de la leche de vaca comprada en la tienda está pasteurizada, pero si no está segura, siempre es mejor preguntar o revisar la etiqueta.

Dietas sin lácteos

Si sigues una dieta vegana o sin lácteos, puedes sustituir los nutrientes que de otro modo proporcionarían los lácteos por otras fuentes de alimentos. Se recomiendan los productos de soja y las verduras de hoja verde oscuro para la ingesta de calcio. Aquí puedes leer más sobre el papel del calcio en el embarazo .

Dietas sin lactosa

Si eres intolerante a la lactosa, vale la pena probar los quesos duros curados, ya que el procesamiento reduce el contenido de lactosa. También es posible que puedas tolerar el yogur, que contiene menos lactosa que la leche debido a las bacterias y los cultivos que contiene.

Finalmente en este caso además, el médico podrán aconsejarte bien sobre cómo obtener niveles suficientes de calcio y otros nutrientes beneficiosos en tu dieta.