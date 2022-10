El cordón umbilical es una de esas estructuras anatómicas que se forma con el inicio del embarazo a través de la cual se produce un intercambio de sangre entre el feto y la placenta materna . De esta forma, durante toda la duración de la vida uterina, el embrión primero y luego el feto reciben sangre rica en oxígeno y nutrientes necesarios para su correcto desarrollo . Sin embargo puede ser también objeto de algunas complicaciones. Una de ellas es el prolapso del cordón umbilical del que os explicamos ahora qué es y qué peligros conlleva.

¿Qué es el prolapso del cordón umbilical?

El prolapso del cordón umbilical es una urgencia obstétrica rara (que afecta a menos del 0,5% de los embarazos ) que puede provocar la invalidez del feto o incluso su muerte . Por ello es fundamental saber diagnosticarlo oportunamente y gestionarlo de manera óptima.

En condiciones normales durante el parto, es el bebé quien desciende primero por el cuello uterino y luego por el cordón umbilical. Sin embargo, en el caso de prolapso, el cordón umbilical se coloca entre el cuello uterino y la parte de la presentación fetal y sale antes que el bebé. De esta manera, el bebé, durante el descenso al canal de parto, ejerce una presión sobre el cordón umbilical tal que provoca la interrupción del suministro de sangre . Esta compresión provoca vasoconstricción con el consiguiente sufrimiento fetal , grave estado responsable de la morbimortalidad fetal.

El prolapso del cordón umbilical ocurre después de que se rompe la fuente , por lo que puede ocurrir tanto antes como durante el inicio del trabajo de parto . El prolapso puede ser manifiesto u oculto . En el primer caso, después de la ruptura de las aguas, el funículo sobresale en la vagina (interna o externamente) y, por lo tanto, es fácilmente identificable; en la forma oculta, las membranas están intactas y el cordón está al lado o delante del feto. En estos casos, una anomalía en la frecuencia cardíaca fetal puede hacer sospechar esta afección.

Prolapso del cordón umbilical: las causas

Existen varias causas y factores de riesgo que pueden provocar el prolapso del cordón umbilical. La ruptura prematura de membranas , la restricción del crecimiento intrauterino, el parto prematuro y las anomalías fetales y de la médula se encuentran entre las principales .

La forma evidente es más común en fetos con presentación podálica , en aquellos con presentación cefálica en los que ha habido una ruptura prematura de las membranas o en el caso en que el feto no desciende a la pelvis y hay una reducción de líquido amniótico que puede ser responsable del desplazamiento del cordón frente al feto.

Los principales factores de riesgo están relacionados con malposición fetal , parto gemelar, polihidramnios (exceso de líquido amniótico), parto de un bebé de bajo peso, placenta previa , o si hay un procedimiento médico u obstétrico (rotura de agua artificial, dilatación del cuello uterino, muestreo de sangre fetal).

Síntomas y diagnóstico del prolapso del cordón umbilical

En las formas evidentes la mujer puede percibir o incluso ver la presencia del cordón dentro o fuera de la vagina . En las formas ocultas, sin embargo, la única forma de sospechar la presencia del prolapso está ligada a la frecuencia cardíaca anormal del feto.

Los médicos pueden confirmar el diagnóstico palpando una masa pulsante dentro de la cúpula vaginal, ya que cualquier otra prueba, incluidas las radiografías y la ecografía prenatal, resulta útil.

Prolapso del cordón umbilical: qué hacer y las consecuencias

Ante la presencia de un prolapso de cordón umbilical, es necesario llamar inmediatamente a los servicios de urgencias para solicitar el traslado al hospital y proceder al parto inmediato con cesárea para prevenir y reducir las consecuencias de la interrupción del riego sanguíneo . Después de los controles preliminares, el médico reducirá manualmente la compresión del cordón umbilical levantando la parte de la presentación fetal involucrada hasta el final del parto.

En sí mismo, el prolapso del cordón umbilical es una emergencia obstétrica ya que está ligado al riesgo de morbilidad y mortalidad del feto. Se estima que la tasa de mortalidad es inferior al 10% como consecuencia de la mejora de las técnicas de reanimación neonatal y la mayor disponibilidad del uso de la cesárea .

El pronóstico depende básicamente de la localización del prolapso y de la edad gestacional. Además, existe un riesgo 18 veces mayor de mortalidad por episodios de prolapso que ocurren fuera del ámbito hospitalario. Finalmente, existe un mayor riesgo de complicaciones y una duplicación de la probabilidad de mortalidad en los bebés prematuros y de bajo peso al nacer .

La gravedad de las consecuencias también depende de la oportunidad de la intervención, de la ocurrencia o no de otras complicaciones y de los factores subyacentes (bajo peso, parto prematuro, cantidad de líquido amniótico, etc.) que pueden aumentar los riesgos durante el parto . En la mayoría de los casos de prolapso del cordón umbilical, el bebé no experimentará problemas a largo plazo, pero no es infrecuente el riesgo de daño cerebral permanente debido a la falta prolongada de oxígeno.