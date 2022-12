Navidad y embarazo: 6 platos a evitar durante las fiestas

Pasar la Navidad embarazada puede ser un periodo lleno de alegría e ilusión. Pero habrá que «esforzarse» un poco para poder «sobrevivir» a las comidas y cenas festivas. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos alimentos deben evitarse por completo para no comprometer la salud del niño. Descubramos entonces cuáles son y qué debes evitar comer esta Navidad si tienes un embarazo en curso.

Navidad y embarazo: 6 platos a evitar

La Navidad con barriga es una doble celebración para las parejas que están a punto de tener un bebé. De hecho, al ambiente festivo se suma la alegría y la emoción que da la llegada del niño que alegrará el 2023 con su presencia.

Para las futuras madres, sin embargo, las vacaciones, con todas las comidas, cenas, aperitivos… que traen consigo, pueden convertirse no solo en un verdadero esfuerzo, sino también en un riesgo para la salud, si no se presta atención a lo que se come.

Dado que incluso durante el período navideño se debe controlar la alimentación evitando los excesos y manteniendo el peso bajo control, aquí está la lista de alimentos en la mesa navideña que se deben evitar por completo para no comprometer la salud y el bienestar del niño .

Carnes sin cocinar

Para las madres negativas para Toxoplasmosis, cualquiera que sea la semana de gestación en la que se encuentren, se desaconseja enfáticamente el consumo de carnes crudas, embutidos y salamis, alimentos que por lo general abundan en las mesas navideñas. De hecho, el riesgo de contraer la enfermedad por alimentos contaminados es bastante alto y el daño al feto puede ser, en estos casos, incluso grave. Por tanto, evita comer salami, jamón, rosbif, o cualquier jamón curado. Sí, en cambio, al jamón cocido

Quesos frescos

Los quesos blandos y frescos son de los más consumidos y presentes en la mesa navideña. Sin embargo, además de ser alto en calorías, puede transmitir Listeriosis, una enfermedad bastante grave durante el embarazo que puede causar daño al feto. No hay problema, sin embargo, para quesos añejos o duros.

Salmón ahumado

Como todos los alimentos crudos, el salmón ahumado también debe evitarse durante el embarazo debido al riesgo de contaminación por salmonella, listeria y hepatitis.

Crema de mascarpone

La crema de mascarpone suele acompañar en la tradición italiana al famoso panettone y al pandoro y como estos dulces están cada vez más presentes en nuestra mesa, es mejor que la evites si ves que la sirven. Especialmente la casera preparada con huevos frescos, puede provocar salmonelosis, una grave patología que puede tener graves consecuencias para el feto durante el embarazo. Por la misma razón, también se debe evitar el tiramisú y todos los postres que requieran la presencia de cremas preparadas con huevos crudos.

Preparaciones a base de mayonesa

Al igual que antes, estos platos base de muchos aperitivos navideños deben evitarse por la presencia de huevos crudos, que son peligrosos porque podrían portar salmonella, una bacteria que podría ser problemática para el buen devenir de embarazo durante el propio embarazo.

Vino, champán y licores en general

Es difícil decir no a una copa de vino durante el almuerzo de Navidad o a las burbujas en Nochevieja. Sin embargo, se debe evitar el alcohol durante el embarazo. Por lo tanto, si un sorbo de vino o vino espumoso no crea ningún problema, el consumo repetido de bebidas alcohólicas debe estar absolutamente prohibido. Elige, por tanto, cuándo permitir una excepción a la regla y si cada noche en las fiestas tienes una invitación a cenar, a un restaurante o a un aperitivo, opta por refrescos o, simplemente, por agua.