Manualidades y actividades que hacer con los niños para prepararse para la llegada de los Reyes Magos de Oriente

¿Estás buscando ideas de manualidades y actividades con los niños para hacer más amena la espera por los Reyes Magos? Esta es en España la más grande de las tradiciones para los niños. Puede que Papá Noel traiga regalos en la víspera de Navidad, pero son los Reyes Magos los que tienen más tradición en nuestro país, por lo que sabiendo que todavía quedan días hasta que lleguen puede que a los niños se les haga larga la espera así que nada como distraerles con las mejores manualidades y actividades.

Manualidades para los niños antes de Reyes Magos

La fiesta de Reyes Magos es una fiesta que aunque da mucha alegría a los niños, lo cierto es que marca también el final de las vacaciones de Navidad por lo que nada mejor que aprovechar antes de que lleguen para disfrutar un poco más de los pequeños en casa y proponerles distintas actividades que seguro les van a divertir y les harán sentir mucho más el espíritu de los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los 3 Reyes Magos llegarán en unos días, así que es evidente que los más pequeños de la casa estarán nerviosos estos días. Para calmar esos nervios, nada como aprovechar los días y horas previas al 5 de enero para realizar las distintas manualidades y actividades que os proponemos a continuación y que van a servir a los niños para prepararse ante la llegada de los Reyes Magos de Oriente.

Comenzaremos por las manualidades ya que son muchas las ideas que se nos pueden llegar a ocurrir para distraer a los niños antes de que lleguen los Reyes Magos. Para esta ocasión, podemos reunir todo tipo de materiales que tengamos por casa, como botellas de plástico, rollos de papel, cartulinas, hojas y colores para hacer algunas de las manualidades que ahora os proponemos:

Figuras de los Reyes Magos

Con tres botellas de plástico, o tres rollos de cartón de papel higiénico, los niños pueden coger sus colores y rotuladores y pintar o decorar para que cada uno represente a los reyes. Si tenemos trozos de fieltro, de tela o de goma eva, podemos optar entonces por cortar distintas piezas que formen el rostro, la barba y corona de cada rey y pegarlo a las botellas o a los cartones.

También se pueden hacer con palitos de madera, es decir, los típicos palitos de polo que todos tenemos por casa. Bastará con reunir tres y dejar que los niños les pinte una cara y los decore como más les gusta a partir del uso de colores o también, del uso de purpurina.

Guirnalda de reyes magos

Con un poco de cartulina, los niños pueden dibujar distintos diseños o dibujos de los reyes magos. Pueden hacer la cara o todo el cuerpo. Incluso podemos buscar un modelo en internet, e imprimir de modo que puedan repasarlo varias veces encima de la cartulina. Luego, solo tienen que recortar cada pieza, hacer un pequeño agujero en la parte superior y pasar un poco de hilo para formar una guirnalda de lo más decorativa, que colocar en el árbol de Navidad o colgar de la pared.

Y si deseas hacerla de forma sencilla porque los niños son pequeños, podemos recortar tiras de cartulina que sean gruesas, las cerramos para formar un anillo y dibujamos en cada una de ellas la cara de los Reyes, ya sea que los vayamos alternando o a los tres juntos. Los niños nos pueden ayudar. Luego, sólo nos quedará colgar la guirnalda en la noche de Reyes para que estos la vean cuando pasen por nuestra casa de noche para dejar los regalos.

Careta de los Reyes Magos

Con un simple plato de cartón, los niños pueden hacer una divertida careta del Rey Mago que más les guste. Lo único que tienen que hacer es pintar la cara por la parte trasera del plato, hacer un agujero en cada ojo (para que puedan ver), y además agujerear a los lados, para poder pasar un trozo de cinta o un trozo de goma elástica de modo que puedan ponerse su careta.

También se puede hacer con un simple trozo de cartulina. En internet podemos encontrar varios modelos que imprimir y copiar a una cartulina que luego los niños pueden pintar.

Corona de Reyes Magos

De nuevo con cartulina, o si lo prefieren con un poco de goma eva, los niños pueden dibujar una corona que imite el estilo de las coronas de los Reyes Magos de Oriente.

Deja que tu pequeño decore su corona con joyas o cuentas y abalorios para manualidades y purpurina. Luego solo tendrán que recortarla, pegar los extremos y colocársela sobre la cabeza para pasar una tarde divertida jugando a que son reyes magos que reparten regalos.

Estrella de Belén

En su viaje, los Reyes Magos siguieron una estrella que cayó sobre el lugar donde estaba el Niño Jesús. Recorta estrellas de cartulina amarilla y pídele a tu hijo que las decore con purpurina, lentejuelas y otros materiales de arte. Cuando hayas terminado de limpiar y las creaciones de su hijo se hayan secado, cuelgue las estrellas del techo.

Actividades de Reyes Magos que podemos hacer con los niños

En cuanto a las actividades, seguro que a los niños les encantará realizar aquellas que tengan que ver con prepararse para la llegada de los Reyes Magos, de modo que os queremos proponer las siguientes:

Ir a la cabagalta de Reyes

Todavía es pronto porque aún no se celebra, pero este año será el primero desde que llegara la Pandemia en el que no habrán restricciones de modo que nada como hacer disfrutar a los niños de la experiencia de ver a los Reyes Magos de cerca. Eso sí, debemos tener cuidado, ir pronto para coger un buen sitio e informarnos bien de los horarios y recorrido de la cabalgata de nuestro barrio o nuestra ciudad, para no perdernos nada.

Decoremos el balcón para la llegada de los Reyes

Si habéis decorado la casa por Navidad, seguro que habréis puesto alguna que otra luz en el balcón o la terraza, pero si no es así puede que haya llegado el momento de comprar una tira de luces LED y dejarla en el balcón para indicar así a los Reyes el camino hasta vuestra casa.

Cocinemos el roscón de Reyes

El tradicional roscón de Reyes se vende por todos lados estos días, pero será una gran experiencia para los pequeños de la casa, hacerlo de forma casera. Puede que sea algo elaborado, pero no dejará de ser una actividad que les va a encantar y divertir. Te dejamos, en este enlace, una receta de roscón de reyes fácil de hacer.

Preparar los zapatos

Aunque a muchos niños, los reyes magos les dejan los regalos debajo del árbol de Navidad, la tradición marca que los dejen en los zapatos que previamente hemos de dejar en el balcón o la terraza. De este modo, le podemos pedir a los niños que elijan sus zapatos preferidos, les ayudamos a limpiarlos para que estén limpios y los dejamos en el balcón en la tarde-noche del 5 de enero para que los Reyes los vean y sepan qué deben dejar sus regalos.

Preparemos dulces para los Reyes y agua para los camellos

Como marca la tradición, a los Reyes les gusta encontrar algo que comer tras su largo viaje, de modo que muchas familias dejan galletas en un plato y lo colocan en el balcón o terraza. Este año y como todavía estamos a tiempo, podemos cocinar nosotros mismos las galletas. Además, no debemos olvidarnos también de dejar un poco de agua para los camellos.