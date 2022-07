Los niños en edad preescolar primero necesitan moverse y aunque es algo que hacen en todo momento puede que hayas notado que tu hijo es de esos niños a los que no les gusta correr demasiado. Según los expertos sin embargo, deben hacer al menos tres horas de actividad física en un día. No quiere decir que tengan que hacer tres horas de deporte al día, sino de juego con una interacción física importante. ¿Cómo puedes ayudarlos? Aprovechemos que estamos ahora en verano, para introducir ideas y actividades para que el niño en edad preescolar se mueva que seguro no rechazará.

Actividades para niños en edad preescolar

Lo cierto es que a la mayoría de los niños pequeños poco les va a costar moverse y más durante las vacaciones de verano, pero si notas que tu bebé no desea hacer demasiada actividad física, siempre les puedes proponer las siguientes actividades que son divertidas y te garantizamos que va a querer participar.