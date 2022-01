Cada vez son más las mujeres que deciden retrasar la maternidad, pero ¿cómo podemos seguir siendo fértiles después de cierta edad? Analizamos la fertilidad a partir de los 40 y os damos las claves para mantenerla y aumentarla.

Fertilidad después de los 40

La vida de las personas definitivamente se ha alargado más gracias al estilo de vida y los avances médicos. Si bien la pubertad ha avanzado antes que en el pasado, la edad en la que se puede concebir un hijo se ha ido retrasando. En el pasado, pensar ser padres después de los 35 años se consideraba una locura hoy, sin embargo, son muchas las parejas que deciden ser padres más tarde.

Sin embargo, para tratar de preservar y aumentar la fertilidad durante el mayor tiempo posible después de los 40 años, es necesario seguir algunos consejos sobre un estilo de vida correcto.

Cómo aumentar las posibilidades de ser madres

Cada vez más mujeres deciden tener un bebé siendo mayores de 39 años, pero también se sabe que este deseo se vuelve menos probable con la edad.

La fertilidad femenina después de los 40 comienza a fallar incluso si se tiene una menstruación regular y ciclos ovulatorios normales, pero cuanto más avanzan los años, más imperfectos son los ovocitos o están destinados a causar abortos espontáneos si son fertilizados; esta es la razón por la que muchas parejas o muchas mujeres solteras recurren a la reproducción asistida .

Dicho esto, ¿qué deben hacer las mujeres para mantener la probabilidad de quedar embarazadas durante el mayor tiempo posible y aumentar la capacidad reproductiva?

Aquí hay 6 consejos que te ayudarán a mantenerse fértil por más tiempo:

Realiza controles ginecológicos periódicos

Lo primero que debes hacer si desea mantener la fertilidad después de los 40 es realizar visitas periódicas al ginecólogo cada año quien, además de cribado de inflamación, pólipos , endometriosis , podrá verificar la presencia de enfermedades sexualmente transmitidas que pueden causar infecciones de las trompas y los ovarios.

Evita las relaciones sexuales promiscuas

Dado que las relaciones sexuales promiscuas sin condón es una de las principales causas de enfermedades sexuales y dado que estas infecciones, principalmente la clamidia , conducen a la infertilidad, es muy importante evitar este tipo de comportamiento o en cualquier caso recordar usar siempre un preservativo.

Vigila el peso

El sobrepeso y la insuficiencia ponderal son dos condiciones que afectan la fertilidad, especialmente después de los 40 años; La obesidad suele ser la causa de los ovarios poliquísticos, mientras que las mujeres demasiado delgadas pueden sufrir amenorrea y, por tanto, tener problemas de ovulación.

Haz ejercicio y mantén una buena dieta

El deporte aeróbico, como caminar a paso ligero, correr o nadar, si se practica con regularidad, mejora la funcionalidad de los ovarios; Además, las posibilidades de tener un bebé cuando ya no eres joventambién aumentan si cuidas tu dieta : sí a los omega 3, vitaminas E y C, no a los azúcares y al alcohol que interfieren en la producción de gonadotropinas.

Evita los cigarrillos y el estrés

Parece que quienes fuman tienen más predisposición a la infertilidad que quienes no tienen este hábito; sin embargo, el estrés también afecta la fertilidad no solo después de los 40 años, sino siempre porque se produce demasiado cortisol que disminuye la función ovárica. Por lo tanto, es importante que quienes desean un bebé se dediquen a actividades antiestrés como el yoga o la meditación.

Ayúdate con la homeopatía y la fitoterapia

Por último, si quieres intentar ser fértil el mayor tiempo posible, la ayuda también viene de la homeopatía: en este caso es fundamental contar con un médico especializado que, en función de las características físicas y psicológicas, podrá encontrar el remedio más adecuado. Además, siempre después de consultar a un médico, existen curas naturales que favorecen la concepción , como la canela en forma de preparaciones especiales.