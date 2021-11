Después de que una prueba de embarazo casera que da positivo y después de que un análisis de sangre, que mide los niveles de la hormona gonadotropina coriónica humana (HCG) haya confirmado el embarazo, el siguiente paso será hacer una ecografía y una de las situaciones, aunque poco comunes, que puede llegar a darse es que no se vea o que no aparezca el saco gestacional.

Embarazada y no ha aparecido el saco gestacional, ¿Qué debo hacer?

Es durante la primera ecografía, que el médico puede hablar sobre la presencia o ausencia de un saco gestacional, que es uno de los primeros signos de embarazo, ya que es el saco que rodea al feto en desarrollo y contiene líquido amniótico. Por lo general, se puede ver un saco gestacional cuando los niveles de hCG está entre 1500 y 2000.

Y no solo esto, el saco gestacional generalmente se ve en una ecografía transvaginal entre la tercera y la quinta semana de embarazo, o cuando los niveles de hCG alcanzan 1500-2000. Antes de eso, incluso en un embarazo saludable, no se verá o no aparecerá.

Por lo tanto, en ausencia de confirmación de los niveles de hCG o cualquier evidencia específica de un historial de embarazo, el embarazo aún puede estar en sus primeras etapas.

La sincronización incorrecta es una de las razones más comunes para no poder ver un saco gestacional en una ecografía temprana, especialmente si no hay síntomas como sangrado. Teniendo en cuenta que si el embarazo ha pasado de las 5 semanas o el nivel de hCG está por encima de 2000, es más probable que la detección de la ausencia de un saco gestacional indique un problema.

Puede ser difícil para los médicos determinar de inmediato alguna de las explicaciones detrás de un embarazo sin un saco gestacional visible. Por lo tanto, es perfectamente normal que te sientas ansiosa por ello, y tal vez incluso preocupada.

Es posible que te digan que tienes un «embarazo en un lugar desconocido», lo que simplemente significa que la ecografía no mostró un saco gestacional y los médicos no están seguros de por qué.

Lo más probable es que se te solicite que regreses para una ecografía de seguimiento y que controle tus niveles de hCG. Juntas, estas pruebas repetidas deberían darte una respuesta clara de por qué muchos embarazos no deberían aparecer. Esperar puede ser difícil, pero es posible que tu médico deba confirmar el diagnóstico.

Razones de la ausencia de un saco gestacional

En primer lugar, la presencia de un saco gestacional no nos dice mucho sobre la salud del embarazo, ni explica si un feto está presente o no. Un saco gestacional es básicamente el saco que rodea al feto y contiene el líquido amniótico. Pero si un saco gestacional no aparece en una ecografía transvaginal al comienzo del embarazo alrededor de las 5 semanas de edad gestacional, hay varias cosas que pueden ser una razón para esto, a saber: