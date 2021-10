Muchos niños pasan por etapas de la vida en las que tienen amigos imaginarios. Esto puede ser especialmente común entre niños y niñas en edad preescolar. Si tu hijo te ha dicho que tiene un amigo imaginario, es posible que sientas la tentación de seguir el juego y actuar como si los amigos fueran reales. Una situación que puede ser buena para el niño pero que también puede tener alguna desventaja como las que ahora os contamos.

Amigo imaginario del niño: Ventajas y desventajas

Tener un amigo que no existe es algo bastante común en niños pequeños y en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, no es más que una fase pasajera. Sin embargo, algo que se puede enfocar con inocencia y la oportunidad para que tu hijo desarrolle su expresión y comunicación puede tener también algunos contras.

Comencemos entonces con las ventajas y después las desventajas de que nuestro hijo tenga un amigo imaginario:

Ventajas de tener un amigo imaginario

Tu hijo tiene una gran imaginación : Una cosa que debería alegrarte al saber que tu hijo tiene un amigo imaginario es que tiene una imaginación sana. Muchos niños no son demasiado imaginativos y esto puede ser un problema por varias razones. Para tu hijo, su amigo imaginario puede ser muy realista y esto puede hacer que te sientas feliz al ver que tu hijo es tan creativo.

Tu hijo no se sentirá solo: El comienzo del preescolar a veces puede ser un desafío para los niños, especialmente para aquellos que son tímidos o que pueden no tener mucha experiencia en entornos que tienen grandes grupos de otros niños. Aunque el personal del preescolar hará un esfuerzo considerable para asegurarse de que todos hagan amigos rápidamente, algunos niños ocasionalmente pueden sentirse un poco solos. Si este es el caso de tu hijo, es posible que no se sienta solo en absoluto, gracias a su amigo imaginario.

El comienzo del preescolar a veces puede ser un desafío para los niños, especialmente para aquellos que son tímidos o que pueden no tener mucha experiencia en entornos que tienen grandes grupos de otros niños. Aunque el personal del preescolar hará un esfuerzo considerable para asegurarse de que todos hagan amigos rápidamente, algunos niños ocasionalmente pueden sentirse un poco solos. Si este es el caso de tu hijo, es posible que no se sienta solo en absoluto, gracias a su amigo imaginario. Tu hijo se comunicará mejor: Con un amigo imaginario al que solo puede ver tu hijo aumentará la comunicación del pequeño ya que tendrá que explicarnos en todo momento qué le ha dicho su amigo, dónde está o qué hace.

Desventajas de tener un amigo imaginario