La Navidad llena las casas de juguetes para los niños y aunque a ellos les encanta y les hace disfrutar, lo cierto es que puede que papá y mamá acaben estresados ante tanto juguete si pensamos además en todos los que ya tienen. Por ello y antes de guardar los regalos que tus hijos van a recibir en apenas unas horas, será bueno hacer limpieza de los que ya no usan. Conozcamos los consejos clave para para deshacerse de los juguetes viejos de los niños.

Consejos para deshacerse de los juguetes viejos de los niños

A todos los padres les gustaría poder conseguir que los niños se conformaran con dos o tres juguetes pero cuando llega la Navidad es prácticamente imposible si tenemos en cuenta todo lo que reciben en casa y todo lo que reciben también, en casa de sus familiares e incluso amigos. Al final acabamos con un dormitorio infantil lleno de juguetes nuevos, mientras los viejos se acumulan cogiendo polvo sin que el niño o niña les haga caso.

Que duda cabe que cualquier juguete que nuestro hijo o hija no quiera o ya no use y siempre y cuando esté nuevo, servirá para que otro niño que tal vez no tiene recursos para que nadie les compre juguetes nuevo, pueda jugar con ellos, de modo que la donación es una de las primeras cosas a tener en cuenta a la hora de deshacernos de los juguetes de nuestros hijos, pero además, podemos seguir estas pautas y seguro que decirle adiós a esos juguetes no será complicado y tampoco será un «trauma» para los niños.