La crianza de los hijos es el «trabajo» más difícil que puedes hacer. Estamos envueltos en mil situaciones y emociones y al mismo tiempo debemos mantener la calma y aprender a manejar a los seres queridos y la casa de la mejor manera posible, evitando tensiones entre los miembros de la familia . Tener una casa ordenada es el deseo de todos, pero no siempre se puede conseguir, sobre todo si hay niños o niñas . ¿Cómo se puede persuadir a los más pequeños de que pongan en orden los juguetes? Veamos, a continuación, el truco perfecto para que los niños ordenen sus juguetes.

El truco perfecto para que los niños ordenen sus juguetes

Lo cierto es que no existe una regla mágica que haga que los niños se levanten y se pongan a recoger sus juguetes. Sin embargo sí que existen una serie de pautas que nos servirán para que los niños cojan la costumbre y progresivamente sepan que tras sacar todos los juguetes, toca recogerlos.

No regañes

El truco más esencial de todos es no regañar. Esta actitud nunca da grandes resultados y, a menudo, despierta la ira e incluso la culpa en el niño por haber jugado. Por otro lado, el ejemplo es de gran importancia: no se puede pedir nada si no lo hacemos nosotros primero. Tendremos que intentar establecer las reglas de inmediato. Todos tendrán que reorganizar las cosas que solían hacer para que este momento sea natural. Si eso no es suficiente, podemos proponer hacer un juego. Podemos inventar un elfo misterioso que deambula por la casa de noche y se lleva todos los objetos que no están en orden. Esto significa que por la noche tendremos que esconder, sin ser vistos, los juegos de los más pequeños. Cuando se despiertan se dan cuenta de que los juguetes se han ido, tendrán más cuidado de volver a ponerlos en su lugar.

Contenedores de juguetes

Para los niños mayores, encontremos el sistema de preparar juntos, quizás con cajas, unos bonitos recipientes para juguetes, complaciendo la imaginación de los niños y asegurándonos de que cada juguete tenga un lugar específico, fácil de encontrar. Podemos, por ejemplo, improvisar asientos o camas para peluches y muñecos, estanterías para guardar libros de cuentos de hadas o pequeñas cajas de plástico o cartón para guardar los juguetes de mesa, los puzzles o los de construcción. Lo importante es decidir juntos y hacer todo con nuestros hijos, para no excluirlos y hacerlos más responsables.

El concepto de orden

Finalmente, debemos entender que cada uno tiene su propio concepto de orden. También puedes vivir con un desorden controlado y manejable. Un hogar totalmente aséptico y siempre perfecto es sinónimo de frialdad: si pasas mucho tiempo en casa y con la familia, es normal que haya quien juegue, quien trabaje, quien cocine, etc. Etc .. Estas acciones rutinarias normales inevitablemente dejan su huella. Esto no siempre debe interpretarse de forma negativa, una casa donde hay vida y alegría es un regalo invaluable. Dicho esto, demasiado desorden no es bueno, en primer lugar porque existe el riesgo de no encontrar las cosas cuando se necesitan, pero sobre todo porque psicológicamente puede afectar el carácter de los niños, provocando confusión y desorganización.