El perro está considerado como el mejor amigo del hombre. Fiel compañero de vida, la presencia de un perro en la familia es una oportunidad única de enriquecimiento y aprendizaje incluso para los niños. Sin embargo, dependiendo de la edad de los niños y también su carácter es posible que algunos perros sean incompatible o no sean los más adecuados. Conozcamos a continuación, qué perros son recomendados para niños y también qué razas es mejor evitar.

Perros recomendados para los niños

Protectores y fieles, juguetones y pacientes, nuestros amigos de cuatro patas a menudo se convierten en puntos de referencia incluso para los más pequeños.

Aunque un animal socializado y de buen comportamiento no supone ningún peligro para los niños de la casa, veamos con más detalle los perros recomendados para convivir con niños, y también las razas que son menos aptas.

Razas grandes

Golden retriever . Perro de carácter no agresivo, muy inteligente, particularmente dulce. Quiere mucho a su amo y anhela ser parte de la familia. Le encanta participar en todas las actividades y se convierte en el mejor amigo de los niños.

. Perro de carácter no agresivo, muy inteligente, particularmente dulce. Quiere mucho a su amo y anhela ser parte de la familia. Le encanta participar en todas las actividades y se convierte en el mejor amigo de los niños. Setter inglés. Animal inteligente y muy equilibrado. Le encanta la compañía, tanto de sus dueños como de los niños, por quienes siente un cariño especial. Ama y busca mucha atención; necesita mucho movimiento. ¡Ideal para familias dinámicas!

Animal inteligente y muy equilibrado. Le encanta la compañía, tanto de sus dueños como de los niños, por quienes siente un cariño especial. Ama y busca mucha atención; necesita mucho movimiento. ¡Ideal para familias dinámicas! Labrador. Obediente y de temperamento tranquilo, este adorable animal es bien conocido como perro de compañía y de familia. Le encanta complacer a su dueño, es cariñoso y paciente con los niños.

Razas medianas

Cocker . Un perro mimoso ávido de atención, el cocker spaniel tiene un instinto social muy fuerte. Esta característica lo convierte en un excelente perro de compañía, amigable con los extraños, dulce y juguetón, perfecto para los niños y sociable incluso con cualquier otro animal.

. Un perro mimoso ávido de atención, el cocker spaniel tiene un instinto social muy fuerte. Esta característica lo convierte en un excelente perro de compañía, amigable con los extraños, dulce y juguetón, perfecto para los niños y sociable incluso con cualquier otro animal. Bassett Hound. Alegre y juguetón, su lindo aspecto lo hace inconfundible. Muy devoto de su amo, es tranquilo y cariñoso, paciente con todos y afable con los niños.

Alegre y juguetón, su lindo aspecto lo hace inconfundible. Muy devoto de su amo, es tranquilo y cariñoso, paciente con todos y afable con los niños. Border collie . Muy inteligente, fácilmente entrenable, muy adecuado para familias. Se le considera un verdadero «perro canguro». Su dulzura y atención hacia los niños es asombrosa.

. Muy inteligente, fácilmente entrenable, muy adecuado para familias. Se le considera un verdadero «perro canguro». Su dulzura y atención hacia los niños es asombrosa. Smooth Collie. También cariñoso y sensible, tiende a vincularse no solo con su amo, sino con todos los miembros de la familia. Juguetón e inteligente, puede convertirse en el compañero perfecto para niños de todas las edades.

Razas pequeñas

Jack Russell. Lindo y muy animado, este pequeño terremoto es un buen compañero de juegos para los niños que siempre están en movimiento. Sin embargo, si se deja solo en la casa, puede causar mucho daño.

Lindo y muy animado, este pequeño terremoto es un buen compañero de juegos para los niños que siempre están en movimiento. Sin embargo, si se deja solo en la casa, puede causar mucho daño. Bichón . Cariñoso y tranquilo, muestra un temperamento generalmente más tranquilo que otros perros de tan pequeño tamaño. Paciente y cariñoso, le encanta la compañía y los mimos.

. Cariñoso y tranquilo, muestra un temperamento generalmente más tranquilo que otros perros de tan pequeño tamaño. Paciente y cariñoso, le encanta la compañía y los mimos. Carlino. Perro especialmente limpio, por lo tanto adecuado para vivir en un piso. Muy callado y perezoso, necesita mucha atención y tolera mal la soledad. Paciente y cariñoso, convive muy bien con los niños.

Perros guardianes

La imagen común de un perro guardián es la de un animal grande, a menudo feroz, que no es adecuado para vivir con niños. En realidad, hay perros que son temerosos como guardianes, pero dulces y amables con los miembros de la familia, incluidos los niños.

Por otro lado, el instinto de «custodia» depende de la territorialidad, y del deseo que tiene el animal de proteger a las personas que considera su rebaño. Los perros guardianes adecuados para vivir con niños son, por ejemplo: el pastor alemán, el gran danés, el terranova, el bóxer.

Se debe enfatizar que una socialización adecuada y un entrenamiento igualmente adecuado son importantes para cualquier raza. La educación animal es muy importante y solo ella puede garantizar que el perro no sea irrazonablemente agresivo.

Si está bien cuidado y bien entrenado, un perro no atacará ni al dueño ni a los niños con los que vive. Obviamente, es igualmente importante educar a los niños para que tengan una relación correcta con el animal.

Perros no aptos para niños

Repitámoslo: la diferencia entre un perro peligroso y uno que no lo es, radica sobre todo en la educación y adiestramiento recibido. En segundo lugar, incluso un perro que generalmente se considera no peligroso puede convertirse en uno, si los humanos lo asustan, provocan o traumatizan (por ejemplo, por maltrato o abandono).

Dicho esto, hay algunas razas que son menos propensas al contacto con los niños que otras. Los chihuahuas, por ejemplo, son muy poco pacientes, y si los molesta o estimula el ruido de los pequeños pueden ponerse nerviosos y morder. El pequinés, en cambio, no es generalmente un animal cariñoso, y no respondería bien a la atención de los más pequeños. El Rottweiler, aunque bien entrenado no ataca a menos que esté bajo el mando del dueño, es un animal muy difícil de educar.

Si el dueño no es muy experto y no tiene fuertes habilidades de liderazgo hacia el perro, el riesgo de que el animal esté desequilibrado y, por lo tanto, sea potencialmente realmente peligroso, es quizás demasiado alto para arriesgarse a vivir con niños.