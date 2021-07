Los niños tienen la alegría de vivir, juegan y corren inconscientemente por todas partes. Pero, sin darse cuenta, una micosis puede asentarse rápidamente en ciertas áreas, como los pies y las manos. Nadie se salva, ¡incluso los bebés pueden contraerlo! Veamos entonces a continuación, que son los hongos en los pies niños de los niños y cuáles son los mejores remedios caseros para tratarlos.

Hongos pies niños: remedios caseros para tratarlos

Los hongos en los pies son un problema para muchos adultos, pero pueden afectar también de forma especial a niños y adolescentes, sobre todo si van a gimnasios y piscinas o llevan zapatillas deportivas todo el año: se trata e realidad de la micosis, una infección provocada por hongos que se asientan en la piel, provocando llagas que provocan malestar, picor e incluso dolor y sangrado.

Que es la micosis

La micosis es una enfermedad de la piel que depende de algunos hongos, como la tinea pedis, que prolifera en condiciones de calor y humedad y afecta especialmente a aquellos ambientes, como gimnasios y piscinas, que son su hábitat ideal, pero también afecta a quienes llevan calzado cerrado y no llevan calcetines transpirables, que maceran la piel del pie haciéndolo apto para su instalación.

En esas condiciones adecuadas, el hongo se instala en la piel provocando que se pele y la formación de llagas que provocan picor y dolor y en ocasiones se extienden a toda la planta del pie. La micosis más común es la del pie de atleta (tinea pedis, tiña o tiña) que es causada por los hongos Trichophyton o Epidermophyton.

Los síntomas de la micosis

La micosis no siempre es sintomática, es decir, puede ser que no dé problemas particulares más que lesiones antiestéticas, pero con el tiempo, si no se trata, provoca picor, ardor, tirantez en la piel, dolor, descamación de la piel, enrojecimiento, abrasiones y llagas que en el caso de afectar a niños pequeños puede convertirse en un problema doloroso que incluso haga que no puedan caminar.

Tratar los hongos en los pies de los niños desde el organismo

Los hongos, virus y bacterias están siempre presentes en el medio y en nuestro organismo, pero enfermamos solo cuando el organismo se convierte en terreno fértil para ese tipo de agente, en el caso de los hongos cuando hay algo «muerto» en el organismo que debe ser digerido.

Si los intestinos, el hígado y los riñones, los órganos excretores por excelencia, están sobrecargados, el organismo también pasa el trabajo a la piel, que intenta, como puede, expulsar las toxinas.

Esto crea el entorno más adecuado para la vida de los hongos, que se alimentan de estos desechos.

Por lo tanto, es importante restaurar la salud del cuerpo con un período de al menos dos semanas de desintoxicación: frutas y verduras crudas, sin azúcares y bebidas carbonatadas, alimentos fritos, harinas y quesos refinados y alimentos industriales.

Baño de pies con agua y bicarbonato

El remedio más simple contra la micosis de los pies es definitivamente un baño con bicarbonato: el bicarbonato hace que el ambiente del pie sea básico (aumenta el Ph de la piel) haciéndolo no deseado por los hongos.

El baño de pies se prepara con una cucharada de bicarbonato de sodio por cada litro de agua tibia , los pies se dejan en remojo durante 10-15 minutos, asegurándose de abrir bien todos los dedos para que queden bien limpios.

Al finalizar el pediluvio , el pie del niño debe secarse con mucho cuidado, incluso con un secador de pelo tibio, para que no quede rastro de humedad en la piel.

En ausencia de bicarbonato, podemos recurrir a otro remedio que consistirá en un baño en agua y vinagre o de agua y limón que también pueden ser útiles.

Aceite de caléndula

La caléndula nunca debe faltar cuando hay un niño en la casa: muy útil para nutrir y proteger la piel de los niños pequeños, en caso de enrojecimiento e irritación. Indicado en caso de micosis, eccemas, agrietamiento.

Otras precauciones que debemos seguir

A todo lo mencionado, tenemos que sumar también algunas precauciones que además están muy indicadas para la época de verano. Son estas: