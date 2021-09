Como padres, probablemente os haréis infinidad de preguntas sobre el desarrollo psicomotor de vuestro bebé. ¿Su curva de crecimiento es normal, está creciendo correctamente? ¿Tiene edad suficiente para darse la vuelta por su cuenta? ¿Importa si aún no está en esta etapa? Respondamos todas estas dudas a partir de desvelar cuándo el bebé empieza a darse la vuelta y qué pautas de actuación seguir para ayudarle a que realice este movimiento.

Cuándo el bebé empiezan a darse la vuelta

Generalmente, el bebé empieza a darse la vuelta solo entre los 4 y 8 meses, cuando tiene suficiente tono muscular. A partir de de los cuatro meses, tiene un buen tono de cabeza, luego, al quinto mes, tiene un mejor control de su tronco y puede girar del estómago a la espalda (a veces es lo contrario). Al sexto mes, es capaz de girar tanto del estómago a la espalda como de la espalda al estómago.

Este paso es importante porque permite que el pequeño desarrolle sus músculos, lo que le facilitará la adquisición de la posición sentada así como comenzar a gatear (alrededor de 9 meses). Por ello a partir del cuarto mes debemos estar atentos por si el bebé comienza los primeros movimientos para intentar darse la vuelta, siempre ayudándole especialmente a partir del sexto mes cuando su tono está desarrollado y le será más fácil conseguirlo.

¿Cómo podemos ayudar al bebé a darse la vuelta?

A veces los padres no se atreven a poner al bebé boca abajo porque empieza a llorar, pero esta es una acción que incentivará al bebé a levantar la cabeza e intentar girar sobre si mismo. Tienes que ponerlo en los primeros meses. Primero durante los cambios y luego cada vez más en la fase de despertar.

Luego cuando ya haya llegado a los cuatro o cinco meses, tienes que utilizar ruidos o juguetes de colores para llamar su atención y que se incline un poco a la altura de la pelvis. Podemos ayudarlo un poco hasta que consiga darse la vuelta.

Por otro lado, tendremos que mirar si el colchón del bebé no es demasiado grueso. Si es así, el niño se hundirá y tendrá dificultades para darse la vuelta. Elige un colchón que sea lo suficientemente firme, no demasiado grueso.

¿Qué hacer si el bebé se da la vuelta mientras está dormido?

Ciertamente, dicen que no se debe poner al bebé boca abajo para dormir. Pero si se da la vuelta solo, significa que tiene un tono suficiente que le permitirá volver a moverse en caso de que note dificultad para respirar.

¿Y si el bebé no se da la vuelta?

Si tu hijo no gira de ambos lados a los 6 meses, no dude en consultar al pediatra, y repetir las visitas al séptimo y octavo mes. Debemos permanecer vigilantes hasta que se logre el cambio porque es un paso decisivo para el desarrollo futuro. El médico te ayudará a comprender por qué no puede hacerlo y te dirá cómo ayudarte observando sus acciones.