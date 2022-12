Barriga posparto: ¿Cuándo desaparece?

Durante el embarazo vemos con inquietud cómo crece la barriga del bebé semana tras semana. Una vez que tenemos al pequeño en brazos, sin embargo, estamos deseando verla desaparecer y encontrar el vientre que teníamos antes de quedar embarazada. Sin embargo, esto no les sucede a todas a la vez: algunas mujeres recuperan su cuerpo previo al embarazo en pocas semanas , incluso días, para otras el proceso lleva más tiempo. En algunos casos, la barriga posparto parece no querer desaparecer: podría tratarse de un caso de diástasis abdominal , un proceso común que conduce a la rotura de los abdominales y que alarga el tiempo de recuperación.

Barriga posparto y cuándo desaparece

Durante el embarazo, el útero pasa de ser del tamaño de un puño cerrado a ser del tamaño de una sandía. En consecuencia, los ligamentos, la piel y los músculos alrededor del vientre se estiran considerablemente, utilizando su elasticidad para adaptarse no solo al tamaño del feto en crecimiento sino también al peso de la madre que aumenta en proporciones variables.

Una barriga más grande o más pequeña no es un indicador del tamaño o la salud de su bebé.

Algunas mujeres experimentan una condición llamada diástasis de rectos o separación abdominal durante el embarazo, que ocurre cuando el útero se expande y hace que los músculos se separen, lo que hace que el vientre sobresalga debido a las hormonas y la presión que ejerce un bebé en crecimiento sobre el cuerpo.

La separación abdominal afecta a alrededor del 30% de las mujeres después del parto y es más común entre aquellas que han tenido más de un hijo, un parto gemelar o un niño más grande que el promedio. En estos casos, es posible que notes que tu barriga posparto tiene una forma irregular o abultada.

¿Qué le sucede al vientre después del parto?

En el momento del parto se pierde una media de unos 6 kg debido a la pérdida de líquido de la placenta y al peso del bebé . La barriga, sin embargo, no siempre vuelve rápidamente al tamaño que tenía antes del embarazo.

Normalmente, el útero tarda unas seis semanas en contraerse por completo; en muchos casos, después de este período, el vientre ha retrocedido. Esto es especialmente común entre las madres lactantes, que queman alrededor de 500 a 700 calorías al día, porque el cuerpo utiliza las calorías almacenadas durante el embarazo para producir leche y alimentar al bebé.

Barriga posparto: ¿cuánto tiempo se queda?

Si el útero vuelve a su tamaño normal a las 6-8 semanas de haber dado a luz, no es seguro que la barriga haga lo mismo: las variables son muchas y no existe una regla universal . Incluso si la barriga sigue ahí muchos meses después del parto, no es motivo de preocupación . Algunas mujeres tienen la piel menos elástica que otras, en este caso la barriga puede tardar más en volver a la forma que tenía antes del embarazo.

En casos de diástasis de rectos, la barriga posparto puede durar mucho tiempo y puede ser necesaria una cirugía para restaurar los músculos lesionados y devolverla al tamaño y forma que tenía antes del embarazo.

Consejos para tratar la barriga posparto

El ejercicio y una nutrición adecuada pueden ayudar a tratar el vientre posparto, así como masajes especializados que pueden ayudar a tonificar los tejidos.

Sin embargo, lo que es igual de importante es ser realista y no olvidar que dar a luz es una de las cosas más increíbles que el cuerpo puede hacer, pero que todos los cambios y transformaciones requieren descanso y recuperación .

En las semanas y meses posteriores al parto, en lugar de centrarse en el tamaño o el tono del vientre, es importante centrarse en recuperar fuerzas y descansar . Esto es especialmente cierto para las madres que amamantan, que no deben seguir una dieta para bajar de peso, pero deben comer de manera nutritiva .

Las mujeres que experimentan una separación abdominal pueden hacer algunos ejercicios especializados , usar ropa interior de compresión , una faja o un aparato ortopédico para ayudar a solucionar el problema o, en casos graves, someterse a una operación para reparar la pared abdominal . En este caso, es importante hablar con el médico, quien podrá identificar la solución más adecuada para el caso individual.