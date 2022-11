Incontinencia posparto, la dolencia de la que no tienes que avergonzarte

La incontinencia posparto es una de esas cosas que las futuras madres no esperan. Tienen miedo al parto, especialmente al dolor ya la episiotomía, pero no imaginan que un parto vaginal también afectará su capacidad futura para contener la orina. Es una dolencia frecuente, poco se habla de ella todavía. A menudo las madres tienen vergüenza cuando sufren de incontinencia posparto. Piden ayuda para amamantar, para cambiar el pañal, para desvelar al bebé o tratar la dermatitis, pero todo gira en torno a las necesidades del pequeño. Mientras tanto, no pueden reírse ni estornudar sin sufrir esa incontinencia. Es hora de superar esta vergüenza, porque este es un trastorno que primero se puede prevenir y luego tratar.

Qué es la incontinencia posparto

La incontinencia urinaria posparto es la pérdida involuntaria de orina que puede ocurrir después del embarazo y el parto. Puede experimentar esta pérdida del control de la vejiga mientras te ríes, estornudas, toses o realizas una actividad extenuante, y es muy común después del parto. De hecho, se estima que aproximadamente la mitad de las mujeres adultas pueden sufrir incontinencia urinaria posparto.

Causas

La causa son los músculos debilitados por el embarazo y el parto alrededor de la vejiga y la pelvis, que pueden tener dificultad para controlar el flujo después del parto. A esto se le suma el hecho de que el útero vuelve a su tamaño tras dar a luz, y se asienta directamente sobre la vejiga, de modo que la comprime y dificulta su control.

Cuánto dura

Pueden pasar algunas semanas o incluso meses hasta que desaparezca la incontinencia urinaria después del embarazo y pueda recuperar el control total de su vejiga, aunque hay pasos que puede seguir para recuperarla más rápido. Sin embargo, algunas mujeres pueden sufrir de incontinencia urinaria por más tiempo.

Qué hacer

Siga estos consejos para ayudar con esas pérdidas posparto: