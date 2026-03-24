Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, tiene el truco para calmar las rabietas de tus hijos en 5 minutos: «La clave está…»

Las vacaciones de verano son el momento más idóneo para descansar. La tranquilidad del mar, el campo o el sofá de casa nos permite desconectar del trabajo y disfrutar del tiempo en familia. Sin embargo, este tiempo compartido también puede ser el escenario perfecto para las rabietas de los más pequeños. Al pasar más tiempo juntos, los padres se enfrentan con mayor frecuencia a las explosiones emocionales de sus hijos, que pueden desestabilizar la armonía buscada durante estos días de descanso. Afortunadamente, existen estrategias para manejar estas situaciones de rabietas sin perder la calma y algunas de las mejores las ha desvelado el neuropsicólogo Álvaro Bilbao

Durante las vacaciones, la rutina diaria se ve alterada, lo que puede llevar a los niños a sentirse más desorientados e inseguros. Esto, a menudo, se traduce en rabietas y comportamientos difíciles de manejar para los padres. La falta de estructura y las expectativas de diversión constante pueden aumentar la frustración tanto en niños como en adultos. Es en estos momentos cuando la paciencia se pone a prueba y es fácil que los padres se sientan abrumados por las demandas emocionales de sus hijos. El neuropsicólogo Álvaro Bilbao, conocido por sus consejos en redes sociales, ha ofrecido algunas claves para mantener la calma y ayudar a los niños a gestionar sus emociones de manera efectiva. Bilbao, además de ser un destacado neuropsicólogo, es padre de tres niños, lo que le otorga una perspectiva práctica y comprensiva sobre el manejo de las rabietas infantiles. A través de su cuenta de Instagram, Bilbao comparte regularmente estrategias que los padres pueden utilizar para abordar las rabietas de manera constructiva. Según él, la clave no está en evitar las rabietas, sino en aprender a gestionarlas adecuadamente. A continuación, exploraremos algunas de sus recomendaciones más efectivas para enfrentar estos momentos críticos durante las vacaciones.

El truco de Álvaro Bilbao para calmar las rabietas

Uno de los consejos más destacados de Álvaro Bilbao es la importancia de que los padres mantengan la calma durante una rabieta. Según Bilbao, los niños aprenden a manejar sus emociones observando a los adultos a su alrededor. «Si tú no puedes mantener la calma cuando tus hijos se frustran o se enfadan, no esperes que tus hijos lo consigan», afirma. De este modo, tenemos que ser un modelo para los niños y un ejemplo sobre cómo se debe reaccionar.

Por otro lado, el experto enfatiza que nunca se nos debe olvidar que al ser niños, y por naturaleza, actuarán de manera impulsiva y emocional. «Van a actuar como niños porque son niños», comenta, así que lo que tenemos que hacer como adultos es ajustar la expectativas y entender que dentro del desarrollo infantil de nuestros hijos, estas rabietas son completamente normales. La paciencia y la comprensión son cruciales para ayudar a los niños a navegar sus propias emociones.

Enseñar a manejar las emociones

En lugar de intentar evitar las rabietas, Bilbao sugiere que los padres se enfoquen en enseñar a los niños cómo manejar sus emociones. «La clave no está en no enfadarnos o no mostrar nuestra frustración, sino en mostrar cómo nos podemos enfadar y estar frustrados sin perder los nervios», explica. De este modo los pequeños pueden ver como sus padres gestionan las emociones de forma saludable y aprender de ello.

Apoyo en lugar de confrontación

Otra recomendación clave de Álvaro Bilbao es que los padres deben apoyar a sus hijos en lugar de confrontarlos durante una rabieta. «Lo que necesita es que le ayudes a resolver el problema, no que te sumes a su caos», aconseja. Esto implica escuchar y validar los sentimientos del niño, ayudándole a identificar lo que está causando su frustración y trabajando juntos para encontrar una solución.

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Permitir errores y practicar el autocuidado

Finalmente, Álvaro Bilbao reconoce que, a pesar de todos estos consejos, habrá momentos en los que los padres no logren mantener la calma. «No te sientas culpable. Les ocurre a todos los padres», asegura Bilbao. Es fundamental que los padres se perdonen a sí mismos por los errores y comprendan que la perfección no es el objetivo.

No podemos olvidar sin embargo, la importancia del autocuidado para los padres. Tomarse tiempo para relajarse y recargar energías es esencial para poder manejar las demandas emocionales de los hijos con paciencia y comprensión. Al cuidar de su propio bienestar, los padres están mejor equipados para ser el apoyo emocional que sus hijos necesitan.

En resumen, las estrategias de Álvaro Bilbao para manejar las rabietas durante las vacaciones se centran en mantener la calma, enseñar habilidades de regulación emocional, apoyar en lugar de confrontar, y permitirse cometer errores. Al implementar estos consejos, los padres pueden crear un entorno más armonioso y ayudar a sus hijos a desarrollar una mayor inteligencia emocional, asegurando unas vacaciones más tranquilas y felices para toda la familia.