¿Por qué le huelen mal los pies a los niños y cómo evitarlo? Puede que hayas notado como a tu hijo o hija le huelen muy fuerte los pies cada vez que se quita los zapatos. Es algo hasta cierto punto normal si tenemos en cuenta que los niños suelen estar siempre en movimiento y que esto hace que suden más de la cuenta. Sin embargo, a veces pueden darse otros factores que influyen o que de hecho, inciden en que se produzca el olor a pies en nuestros hijos. Veamos cuáles son y cómo podemos poner remedio.

Por qué le huelen mal los pies a los niños

Los niños y adolescentes también pueden tener problemas de sudoración y con ello que tengan un olor desagradable en los pies, algo que debido a las propias hormonas (y no solo a una falta de higiene), es algo del todo normal por lo que os explicamos a continuación, cómo tratar y cómo eliminar el olor a pies de los niños.

Si notas que a tu hijo o hija le huelen los pies puede que sea algo normal y más si está acostumbrado a llevar calzado cerrado en pleno verano. De hecho, cuando notamos un mal olor de pies en el niño o niña lo primero es comenzar comprobando que el olor no proviene de sus zapatos, en especial cuando llevan zapatillas dado estas suelen ser de material sintético que provoca no solo que los pies suden más sino que además no ayuda a que transpiren por lo que el olor se acaba acumulando. Si este es el caso, la solución estará en espolvorear el interior con bicarbonato de sodio por la noche y retirar el exceso a la mañana siguiente. De este modo los olores se neutralizan.

Por otro lado, existen algunas condiciones que pueden hacer que notes que a tus hijos les huelen mal los pies:

Los niños suelen sudar más

Aunque puede que no lo creas un niño puede llegar a sudar hasta dos o tres veces más que un adulto. Y cuanto más pequeños más sudan ya que los bebés por ejemplo, solo tienen glándulas sudoríparas activas en las manos, los pies, el cuello y la cabeza, de modo que estas deben hacer un trabajo extra para regular la temperatura del cuerpo.

Si a este sudor extra se le suman las bacterias en los pies, así como en los calcetines y zapatos de los niños, entenderás que el olor que emiten sus pies no es precisamente olor a rosas. Por eso es importante dejar que los niños vayan descalzos cuando sea posible, y comprarles siempre zapatos transpirables.

Zapatos de mala calidad

Cuanto más tiempo pasen los niños con los pies tapados más sudarán pero si a esto se le suma el hecho de que les compremos zapatos que son de mala calidad o hechos con materiales baratos es posible que duren menos tiempo y que además acaben contagiándose de ese mal olor.

Debes evitar a toda costa, los zapatos de plástico o goma o también aquellos hechos con poliuretano dado que no son transpirables, no son resistentes y es más fácil que acaben oliendo mal en poco tiempo.

No usas unas buenas plantillas

Cuando a un adulto le huelen mucho los pies, o el interior de los zapatos, solemos comprar una plantilla para evitar este olor en el calzado. Podemos hacer lo mismo con los zapatos de nuestros hijos de modo que evitaremos ese olor o el que se produzca se note.

Cuidados básicos para los pies de los niños

Por otro lado, debemos seguir una buena pauta de higiene para los niños y hacer que se bañen o duchen a diario, incidiendo además con agua y jabón en los pies. Además podemos añadir estos cinco pasos básicos no solo para eliminar el olor a pies sino también para evitarlo:

Seca bien entre los dedos de los pies después de la ducha. Evita que lleven zapatillas de deporte todo el día. De hecho si no practican deportes es mejor elegir unas buenas sandalias o zapatillas de loneta en verano o unas botas transpirables en invierno. No dejes que usen los mismos zapatos dos días seguidos. Es mejor tener dos pares e irlos alternando. Además de dejarlos siempre en el balcón o en la terraza para que se ventilen mientras los niños no los está usando. No aprietes demasiado sus zapatos. De este modo evitarás que el pie esté demasiado cerrado y sudará menos. Opta por calcetines de algodón que absorben mejor la transpiración y que se los cambien todos los días.

A todo esto, si nuestro hijo o hija tiene un auténtico problema de sudoración (algo que se puede deber a las hormonas y más cuando llegan a la pubertad), puede ser buena idea aplicar un poco de polvo de talco en los pies antes de ponerse las sandalias o los zapatos. También venden cremas específicas para pies en las farmacias.

¿Existen soluciones naturales?

Además de todo lo mencionado, podemos también recurrir a otros remedios caseros. Es el caso del ácido bórico, un polvo que se usa a razón de una cucharadita en los zapatos, dos veces por semana. Y como hemos comentado, el polvo de talco, al absorber la humedad, también puede ser una solución simple. Por último, se sabe que la infusión de salvia (infusiones de hierbas) combate la transpiración de modo que puedes preparar una con hojas de salvia y hacer que el niño se lave los pies en agua tibia mezclada con esta infusión.