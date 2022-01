Cierto. Fumar. Beber alcohol o tomar café. Algunas «prohibiciones»’ del embarazo son conocidas y, más o menos, respetadas por todas las mujeres embarazadas. Sin embargo, hay que tomar otras pequeñas precauciones durante los nueve meses de espera. Por el bienestar del niño. Pero también de la futura madre. Conozcamos a continuación, 5 cosas que debes evitar durante el embarazo y que no suelen mencionarse.

5 cosas que debes evitar durante el embarazo (y que no suelen mencionarse)

Aunque algunas de las cosas a evitar que suelen recomendarse de forma recurrente cuando se produce un embarazo, como una mala alimentación o no fumar, son sumamente importantes, lo cierto es que hay otras a las que no se les suele dar la importancia que merecen. Las repasamos a continuación.

No a los tacones altos

Esto, por supuesto, no es estrictamente una prohibición. Hay madres que usaron tacones hasta el día del parto. Pero el aumento de peso y el crecimiento de la barriga no se llevan muy bien con la altura del zapato. La razón se explica rápidamente: cuando la figura de la mujer comienza a cambiar y el peso pesa en la parte lumbar de la espalda, el talón solo empeora la situación. No hay problema, por sin embargo, para el feto (aunque una caída de la madre podría ser un riesgo). Pero, ¿por qué arruinar tu espalda cuando hay zapatos planos muy cómodos (y muy de moda) que se pueden usar fácilmente durante todo el período de gestación?

No a la ropa y pantalones demasiado ajustados

Aunque durante el embarazo no es necesario que la futura madre vista solo ropa holgada, es muy cierto que ropa demasiado ajustada, pantalones que envuelven las piernas y comprimen la cintura. … deben evitarse.

El problema, en este caso, está principalmente ligado a la circulación que ya durante los nueve meses sufre un traumatismo severo y que podría verse comprometida aún más por la ropa inadecuada. Mejor, por tanto, optar por un vestido cómodo, quizás elegido entre los modelos más de moda , que por un vestido que, sin embargo, difícilmente hará honor a la nueva figura.

No a la mujer maravilla

El embarazo no es una enfermedad. Lo hemos dicho mil veces y no nos cansaremos de repetirlo. Si la madre y el niño están bien, nada les impide seguir trabajando, salir, viajar, encontrarse con amigos y amigas … En definitiva, llevar la vida de siempre. Sin embargo, es bueno escuchar con atención las señales que envía el cuerpo. De hecho, en los primeros meses, la futura madre, debido a los cambios hormonales en curso, podría sentirse particularmente cansada y fatigada y es bueno que descanse, tanto como sea posible, cuando sienta que tiene que hacerlo. En el último período, sin embargo, todas las fuerzas guardadas son energías adicionales útiles para cuidar al niño que, especialmente en los primeros días, podría requerir varias horas de vigilia y atención especial.

No a las compras compulsivas

Seamos claros. Todas las madres han estado ahí. Especialmente aquellas que esperan su primer hijo. A partir del séptimo mes en adelante, la futura madre siente un impulso espasmódico de comprar. ¿Qué? Todo aquello con lo que entra en contacto y que tiene olor a ‘recién nacido’: patucos, vestidos, calcetines, gorras, sábanas, bodis, cochecitos, cunas , esterilizadores, calienta biberones, bañeras… Y así sucesivamente. .

Nadie dice que no compres. De hecho es saludable porque te conectará más con el bebé aunque no lo tengas todavía en brazos, pero debes hacerlo con moderación. No solo eso, de hecho, en el nacimiento del niño, te verás inundada de paquetes y regalos, muchos de los cuales ni siquiera podrá usar. Pero, sobre todo, ya el primer mes, te darás cuenta por ti misma que tal vez la mitad de lo que has comprado no tendrás tiempo de usarlo. Haz una lista de lo que realmente necesitas y si alguien quiere hacerte un regalo coméntale que sea algo de la lista.

No a los consejos de amigos, a las historias en Internet, a los foros.

Especialmente si eres fácilmente influenciable, no escuches lo que te dicen tus amigos. A los consejos que leíste en Internet (incluso en sitios como el nuestro), a los mensajes en los foros. Cada embarazo es una historia en sí misma. Cada nacimiento es un momento en sí mismo. Cada mujer es diferente a la otra. Y, en cualquier caso, si realmente necesitas información para tranquilizarte y saber lo que te espera, pregúntale a tu ginecólogo, a tu médico, a tu matrona. Y sobre todo, que no cunda el pánico. Sin alarmismo. No hay miedos adicionales al fisiológico de que algo pueda salir mal. Todo estará bien. Y, en cualquier caso, saber qué le pasó a tal o cual persona no te ayudará a evitar el peligro. Sino solo aumentar la ansiedad. ¡Realmente no vale la pena! Disfruta de tu embarazo hasta el final y de tu maternidad desde el principio.