Soltero adopta a una niña con síndrome de Down que fue rechazada ¡20 veces!

En numerosas ocasiones conseguimos sorprendernos y emocionarnos, a partes iguales, con historias que llegan a nuestro corazón. Y precisamente eso es lo que ha sucedido con el caso que ahora se ha hecho viral. Nos estamos refriendo a la del soltero que adopta a una niña con síndrome de Down que llegó a ser rechazada por otras familias hasta en ¡20 ocasiones!

A continuación, todos los detalles.

¿Dónde ha sucedido?

En Italia es donde ha tenido lugar esta historia que se ha dado a conocer a través de diversos medios de comunicación e incluso de la Red para emocionar a todo el planeta.

Los protagonistas

Dos podemos decir que son las personas que se han convertido en protagonistas de tan emotivo caso:

Luca Trapanese, un hombre italiano y soltero de 41 años que no ha dudado en adoptar a una pequeña para poder formar su propia familia.

Alba, una niña que ha encontrado un presente y un futuro mejor gracias a haber sido adoptada por el varón.

El origen de la historia

Siempre Luca había tenido claro que quería formar su propia familia, incluso aunque no estuviera en pareja. Un deseo que fue el que comenzó a cobrar forma cuando en el año 2017 en su país cambió la ley para establecer que personas solteras pudieran adoptar un hijo. De esta manera, Luca tuvo claro que estaba más cerca la posibilidad de convertirse en padre y comenzó a realizar los trámites pertinentes para ser adoptante.

Le dio inicio a un arduo y duro proceso en el que se le llegó a dejar patente que solo podría acceder a adoptar a niños que tuvieran problemas de comportamiento o bien discapacidades severas. En concreto, se le iba a conceder la posibilidad de convertir en hijo a algún pequeño que hubiera sido rechazado por “familias tradicionales”. Una información que no le echó para atrás en absoluto, todo lo contrario, le animó a seguir luchando.

Adopta a una niña con síndrome de Down

Todo cambió en la vida de Luca en el momento que conoció a Alba. Esta era entonces una niña de tan solo 13 días de edad y con síndrome de Down que había sido abandonada nada más nacer. Una pequeña que, además, desde su llegada al mundo había sido rechazada sistemáticamente por numerosas familias, en concreto, por hasta veinte.

Sin embargo, este hombre reconoce que fue verle la carita y no dudó en tener claro que esa era su hija. Así fue como consiguió adoptarla y hacer realidad su sueño de ser padre.

Su historia en un libro

La vida de este varón italiano ha cambiado radicalmente desde que tiene a su hija, como no ha dudado en dar a conocer a través de diversos medios de comunicación. Así, ha manifestado que está feliz, que su vida ahora tiene sentido y todo eso se lo debe a Alba. Esta, a la que define por la pureza de sus ojos azules y su siempre eterna sonrisa, considera que le ha hecho ver la vida de otra manera, que le ha traído felicidad a toda la familia y que, además, le ha llevado a conocer la discapacidad en profundidad.

Ha reconocido, además, que está encantado con su rol de padre y que han formado una familia en la que su hija crece en las mejores condiciones.

Tan emocionante y especial ha sido su experiencia y la manera en la que ha conseguido tener una hija, que Luca no ha dudado en escribir su historia. Lo ha hecho dándole forma a un libro titulado “Nata per te”, que puede traducirse como “Nacida para ti”, que ahora ha pasado a ser viral. Y es que todo el mundo se ha emocionado no solo por la lucha de ese hombre para conseguir ser padre sino también por el hecho de que no dudó en adoptar a una pequeña con síndrome de Down que, nada más nacer, había sentido ya el rechazo.

¿Qué te ha parecido a ti este caso? ¿También ha logrado tocarte la fibra sensible?