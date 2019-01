Sara Carbonero felicita a su hijo Martín con una emotiva carta

La periodista Sara Carbonero le ha dedicado unas tiernas palabras de orgullosa madre

Cada vez son más los famosos que hacen uso de las redes sociales para dar cuenta de sus embarazos, de sus nuevos proyectos profesionales, de sus viajes o incluso de sus sentimientos más profundos. Y el último ejemplo de ello está protagonizado por la periodista Sara Carbonero. Sí, porque ha hecho uso de aquellas para dedicarle a su hijo Martín, el primogénito, una emotiva carta por su cumpleaños.

El cumpleaños de Martín

Estos días el hijo mayor de la mencionada periodista y el guardameta del Oporto Iker Casillas ha cumplido cinco años de edad. Precisamente por ese motivo, su madre ha querido felicitarle no solo en persona sino también a través de la Red, para dejar constancia de lo orgullosa que se siente de él, al igual que de su otro pequeño, Lucas.

Emotiva carta

El perfil que Carbonero tiene en Instagram es el que ha querido utilizar para escribirle una emotiva carta a su primogénito. Una misiva que ha acompañado de una tierna imagen en blanco y negro donde Martín aparece corriendo saliendo del mar.

Su carta comienza así:

“Hoy el día ha empezado diferente, después de dormirte muy tarde anoche por los nervios, mientras desayunábamos me has pedido que te contara algún recuerdo del día que naciste.

Te he contado cómo fueron tus primeros días en el mundo, lo que nos hiciste sentir a todos al conocerte y ver por primera vez esos ojitos azules. Ha sido justo antes de decirte lo orgullosa que estoy del niño en el que te has convertido y lo increíble que me parece que hoy cumplas cinco años.

Cinco ya, te he explicado que me da un poco de vértigo y hemos apuntado la palabra en la lista de aquellas que todavía no conoces bien. Después, te he llevado al cole mientras escuchábamos “Lady Madrid”, por supuesto sin hablar para no interrumpir la canción y al dejarte allí y marcharte he notado que me había quedado con ganas de decirte alguna cosa más. Cosas que no quedaría demasiado bien escribir por aquí porque la gente puede pensar que no soy para nada objetiva, que qué voy a decir yo si soy tu madre. Podría sonar algo cursi…

Ya sabes, ese tipo de cosas como que desde que naciste has tenido sin tú sospecharlo la habilidad de colocar todo en su sitio, de traer la paz, la calma y la relatividad a nuestras vidas. O que tienes un corazón gigante, que eres generoso, observador, detallista, empático y que tu sensibilidad y tu manera de ver el mundo te hacen único.

Algunas de estas cosas tú ya las sabes, como que me encanta tu sentido del humor y tu curiosidad sin límites, la que, en muchas ocasiones, me deja sin respuesta o con una no del todo convincente. O que me enorgullece ver cómo te preocupas y te pones en el lugar de los que tienes alrededor y cómo siendo tan pequeño o quizá precisamente por eso supiste adaptarte con facilidad a los cambios, poniéndonoslo muy fácil a los demás, sin ni siquiera cuestionarnos nunca por qué todos los niños de tu clase hablaban diferente a ti”.

Sara orgullosa y feliz del hijo que tiene

La periodista ha continuado esa carta de la siguiente manera:

“Me he quedado con ganas de decirte que se me cae la baba cuando hablamos de emociones y veo en tus ojos y en tus preguntas el mismo interés que cuando vemos la última peli de Los Vengadores. Por cierto, la que más nos costó identificar fueron los dichosos celos…O que deseo con toda mi alma que nunca pierdas esa autenticidad y ese romanticismo tuyo, por muchos obstáculos que puedas encontrar en el camino, porque ya no quedan muchos románticos e idealistas.

Que sigas dibujando corazones toda la vida y diciendo 20 veces al día “te quiero”, como haces ahora. Que continúes, como hasta el día de hoy, emocionándote con una canción y enfadándote cuando veas un animal sufrir. Que nos sigas iluminando siempre con tu preciosa sonrisa, tus hoyuelos y tu cara de pillo. Que por muchos años que pasen no pierdas nunca la capacidad de sorprenderte y de valorar las cosas más simples y bellas de la vida, que sigas haciendo collares de conchas y contando atardeceres de colores, cantando en el coche e inventando historias a medias para dormir donde casi siempre eres el héroe.

En definitiva, Martín, cosas que todo el que te conoce sabe que son verdad, por eso finalmente me he tomado la licencia de dejarlo escrito por aquí aún con el riesgo de resultar un poco intensa. Porque así eres tú, no he exagerado nada.

Suerte la nuestra de tenerte en nuestras vidas haciéndolas infinitamente más bonitas. Esta mañana, nada más abrir los ojos me has preguntado mientras estirabas las piernas todo lo posible para ver sí habían crecido: ‘mamá, ¿estoy diferente?’. He sonreído porque tú querías que te dijera que sí y yo solo pensaba en que no y en que ojalá no cambies nunca. Feliz cumpleaños, mi pequeño corazón gigante”.