¿Quieres ser mejor padre? Descubre cómo hacerlo con estos consejos

Cuando se tiene un hijo lo que se desea es darle los mejores cuidados y atenciones así como conseguir que crezca sano y fuerte. Lograr todo eso no es fácil, pero se puede alcanzar. Para eso pueden ser muy útiles los consejos que ha dado a conocer un estudio acerca de cómo ser mejor padre.

¿Quieres descubrirlos? Te los presentamos a continuación. Toma nota:

El estudio

Como te hemos expuesto, se ha hecho público un trabajo que viene a dar una serie de recomendaciones que pueden llevar a cualquier hombre a convertirse en mejor padre de lo que es. Se trata de un trabajo al frente del cual ha estado el profesor Richard Weissbourd, perteneciente a la Universidad de Harvard, y que viene a exponer consejos que vienen a apostar por “hábitos” tradicionales pero adaptados al siglo XXI.

Claves para ser mejor padre

En concreto, el estudio que nos ocupa viene a establecer cinco reglas de oro para lograr el objetivo citado, es decir, para mejorar como padre. Nos estamos refiriendo a las siguientes:

Hablar más con el hijo

El primero de los consejos que se otorgan es que es fundamental que el adulto mantenga una buena comunicación con su hijo. Exactamente se expone que debe hablar más con el menor, mantener un diálogo que permita conocerse mejor mutuamente. Por eso, se recomienda que el padre no solo le pregunte cómo le ha ido en el colegio o cómo lo ha pasado con sus amigos en el parque. Tiene que ir más allá. De esta manera, es cómo podrán descubrir uno del otro desde sus gustos hasta sus pasiones, sueños, anhelos, miedos…

Si desde temprana edad se consigue llevar esta regla a rajatabla lo que se va a lograr es que padre e hijo creen un fuerte vínculo afectivo y una estupenda vía de comunicación que les hará confiar uno en el otro.

Hay que enseñarle a resolver sus problemas

De la misma forma, otra recomendación es que el adulto debe enseñar al menor a resolver sus problemas y no hacerlo por él. El padre se encargará de preguntarle qué ha sucedido o cómo cree que se puede resolver lo que ha pasado, pero debe ser el pequeño el que le encuentre una solución. Así es como aprenderá desde temprana edad a ser independiente, a asumir sus errores y también a aceptar las consecuencias de sus actos y decisiones.

Pasar más tiempo con el hijo

En la actualidad, vivimos en una sociedad que va a un ritmo trepidante y en la que apenas tenemos tiempo para nada, por tanto, tampoco podemos pasar con los hijos el tiempo que nos gustaría. Y eso, entre otras cosas, trae consigo que los menores se sientan faltos de cariño, de atenciones, de ratos con sus padres…

Por todo esto, el estudio de la Universidad de Harvard que nos ocupa ha venido a indicar que para ser mejor padre hay que dedicar más tiempo al hijo. Hay que hacerlo no solo por él sino por uno mismo, ya que es necesario tomar conciencia de que el tiempo que no se le dedique ya no volverá jamás.

Dadas estas indicaciones, es vital que, a diario, se tenga un rato para estar con el menor, para hablar, para jugar…Eso ayudará, además, a fortalecer los lazos afectivos.

Hay que permitirle que conozca la realidad del mundo en el que vivimos

También se establece que es fundamental que los progenitores no duden en permitir a sus vástagos que conozcan la realidad del mundo que les rodea. Con esto de lo que se trata es de que tengan los pies en el suelo, de que no piensen que viven en un mundo idílico y de fantasía. Deben ser conscientes de lo que sucede en la sociedad, por supuesto, explicándoselo de una manera adecuada a la edad que tienen.

Si se consigue poner en práctica este consejo no solo se logrará ser mejor padre sino también hacer que los hijos sean personas maduras, solidarias, tolerantes, respetuosas con los demás y con grandes dosis de empatía.

Reconocer sus logros

Además, para ser mejor padre también es necesario proceder a reconocer a los hijos los logros que alcance. De esta manera, no solo se le demostrará el amor que se le tiene sino que se permitirá que goce de autoestima y que confíe en sí mismo.