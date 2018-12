Nika, de “Operación Triunfo 2”, espera su primer hijo

Si este año 2018 ha sido un verdadero boom de nacimientos de hijos de famosos, el 2019 parece que se presenta igual. Y es que son muchas las celebrities que, en los últimos meses, están dando a conocer sus embarazos, como sería el caso de Ana Boyer, Patricia Montero, Teresa Rodríguez, Meghan Markle, Helen Lindes…Mujeres a las que ahora acaba de sumarse una más. Nos estamos refiriendo a la cantante Nika, quien saltara a la fama por su participación en el concurso “Operación Triunfo 2”. Y es que acaba de hacer público que está esperando su primer hijo.

A continuación, todos los detalles.

Nika da la noticia

La cantante madrileña ha acudido a la presentación de la campaña “Redondea Sonrisas”, organizada por la firma Kiehl´s para recaudar fondos para la Fundación Juegaterapia, y ha sido ahí donde no ha dudado en compartir con los periodistas presentes que se encuentra embarazada. Sí, ha manifestado que, a sus 38 años de edad, está esperando un bebé junto a su pareja artística y sentimental, Jordi Roselló. Y es que este, además de modelo, forma junto a Nika y a Aleix Vilardebó el grupo Münik.

Será su primer hijo

El bebé que viene en camino será el primer hijo para esta artista y para su chico. Y ambos están encantados con la noticia. Así, lo ha manifestado la ex concursante de “OT” que ha expuesto sentirse muy feliz, pues soñaba desde hace tiempo con ser madre, y que, aunque ha tenido unos primeros meses algo complicados, ahora se encuentra estupendamente. Eso sí, no ha dudado en contar que ella es muy deportista y que le ha costado, en cierta medida, frenar el ritmo en cuanto a ejercicio. No obstante, ha manifestado que continúa estando en forma y, sobre todo, haciendo Yoga.

De la misma manera, en el citado evento ha compartido con los presentes que el bebé que espera es una niña y que seguro que va a ser muy cantarina.

Fortalecerá su relación con su chico

Con este embarazo y la próxima llegada al mundo de esa pequeña, Nika y Jordi seguro que están fortaleciendo aún más si cabe su relación. Una historia de amor que es fruto, en gran medida, de la música que es la que les unió allá por el año 2012 para formar el citado grupo.

Les gusta mantener su privacidad al margen de las cámaras, no obstante, eso no quita para que ya en alguna ocasión la prensa rosa les haya tomado fotografías juntos de la mano en distintos actos.

Otros concursantes de “Operación Triunfo 2” que ya han tenido hijos

Con este nuevo bebé en camino, se amplía la familia de “Operación Triunfo 2” y es que son muchos los concursantes de esa edición que han tenido hijos durante estos años. En este caso, podemos destacar los siguientes: