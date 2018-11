Adara Molinero da a conocer los imprevistos de salud de su embarazo

Numerosos son los famosos de nuestro país que acaban de ser papás o que van a serlo próximamente. Y entre esos se encuentran varios ex concursantes del reality “Gran Hermano”, como sería el caso de Azahara Luque, de Ivy o de Adara Molinero. Precisamente esta última, participante de “GH 17”, está esperando su primer hijo con Hugo, ganador de “GH Revolution”.

Una joven esa que ahora está de máxima actualidad. ¿El motivo? Que ha venido a contar los imprevistos de salud que han aparecido durante su embarazo. ¿Quieres conocerlos? Te los exponemos a continuación:

Adara Molinero “comparte” en redes su embarazo

En la semana 26 de gestación se encuentra la que fuera polémica concursante del mencionado programa, quien, desde que conociera su estado, no ha dudado en ir compartiendo con sus seguidores todos y cada uno de los avances y los cambios que se refieren a ese embarazo. Y es que está tan feliz con la próxima llegada de su bebé que no duda en contarlo a los cuatro vientos.

Precisamente esa información constante que les da a sus fans, ha hecho que recientemente viniera a exponer que tenía que realizarse unas pruebas médicas que eran muy importantes.

Los imprevistos

Los exámenes a los que tuvo que someterse ya han dado sus resultados. Precisamente por ese motivo, ahora ha querido informar de los mismos. En concreto, ha manifestado que no han sido tan buenos como esperaba. Y es que han indicado que tendrá que hacerle frente a dos imprevistos y contratiempos importantes: tiene el azúcar alta y, además, cuenta con anemia.

Eso sí, se lo ha tomado con un buen sentido del humor y no ha dudado en manifestar: “Voy a tener que dejar de comer bollos”.

En el caso de los altos niveles de azúcar, estos posiblemente van a llevar a la joven no solo a someterse a controles más periódicos de ese parámetro sino también a seguir las indicaciones específicas que le haya dado su doctor. Y entre esas pueden estar el realizar una alimentación sana, completa y equilibrada; el realizar ejercicio físico aunque sea caminar a diario, reducir la ingesta de productos azucarados…Medidas todas esas que son fundamentales a la hora de evitar que pueda sufrir esa gestante lo que se conoce como diabetes gestacional.

Con respecto a la anemia, lo más seguro es que Adara tenga indicaciones muy concretas para conseguir acabar con esa. Nos estamos refiriendo a indicaciones tales como estas:

Tomar alimentos que sean ricos en hierro como las legumbres, los huevos, ciertas carnes…

como las legumbres, los huevos, ciertas carnes… De la misma manera, hay que saber que lo adecuado es comer los productos expuestos en el punto anterior acompañados de otros que sean ricos en vitamina C . ¿Por qué? Porque se logra que el cuerpo absorba mejor el hierro.

. ¿Por qué? Porque se logra que el cuerpo absorba mejor el hierro. En el caso de que su médico lo considere oportuno, incluso puede optar por indicarle la ingesta de algún suplemento de hierro.

Otros datos de interés

Además de esas mencionadas “complicaciones”, Adara ha apostado por dar cuenta que su bebé en este momento ya mide unos 33 centímetros y que pesa unos 800 gramos. De la misma manera, ha compartido con sus seguidores que le ha salido mucho vello en la barriga y que está teniendo que soportar dolores en la zona de las lumbares, que le están dificultando de forma notable el poder dormir por la noche.

Pero eso no es todo. La ex concursante de “Gran Hermano” también ha procedido a contar, a través de un vídeo en su canal de Youtube, que se nota especialmente sensible, que está comiendo mucho, que sus principales antojos son dulces y que precisamente esa situación está haciendo que ya haya engordado unos 7 kilos, más o menos.

Que está teniendo muchas pesadillas en las que les quitan a su bebé o que está notando las pataditas de su hijo son también datos que no ha dudado en compartir con sus fans, a los que, además, les ha permitido ver varias ecografías del pequeño que viene en camino.

Seguro que próximamente va informando acerca de cómo va haciéndole frente a esas dos complicaciones que le han surgido, con respecto a su salud, en la gestación.