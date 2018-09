Viral: madre da a luz a su quinto hijo en el coche

Hay partos en casa o partos en el hospital fundamentalmente. No obstante, en ocasiones, las embarazadas rompen aguas de forma inesperada y todo sucede tan rápido que no les da tiempo, por ejemplo, a llegar al centro hospitalario más cercano. Y eso es precisamente lo que le ha sucedido a la fémina que ahora se ha convertido en viral. Nos estamos refiriendo a la madre que da a luz a su quinto hijo en el coche y bajo la atenta mirada de su marido y de sus otros vástagos.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar este original parto, que se ha convertido rápidamente en un fenómeno mediático. Más en concreto ha tomado como escenario Texas, que es donde reside la mujer que ha pasado a ser noticia.

La protagonista

Alexis Swinney. Este es el nombre de la fémina texana de 25 años de edad que ahora es portada de numerosos medios. Y todo porque ha dado a luz a su quinto hijo en el interior del vehículo familiar.

El origen del caso

Hace unos días fue cuando Alexis y su marido (Dominique), junto a tres de sus hijos, se subieron rápidamente en el coche familiar y se dirigieron raudos al hospital más cercano. Y es que la madre se había puesto de parto. De ahí que no dudaran en encaminarse hasta el centro sanitario para que se produjera de forma segura el nacimiento del quinto hijo de la pareja.

No obstante, parece que el alumbramiento era inminente y las contracciones cada vez eran más y más fuertes y duraderas.

Da a luz a su quinto hijo en el coche

Alexis, que ya tiene experiencia en esto de dar a luz, rápidamente se dio cuenta de que su bebé estaba a punto de salir y aún estaban lejos del hospital. Por eso, era consciente de que iba a ser ella misma la encargada de ayudarle a venir al mundo.

¿Qué hizo? Se puso de rodillas en el asiento en el viajaba, se bajo la ropa interior y procedió a seguir las indicaciones que su propio cuerpo le hacía. De esta manera, ante la atenta mirada de su marido y de sus pequeños, fue capaz de conseguir que su pequeño viniera al mundo entre sus manos.

Vídeo viral

La familia cuenta con un perfil en la red social Instagram. Y ha sido en ese espacio donde ha procedido a colgar el vídeo que grabó el marido de Alexis en el que se ve cómo da a luz de forma natural dentro del coche. Un vídeo que la mamá ha acompañado del siguiente mensaje:

“Había algo más que especial en tener que dar a luz a mi propio bebé. No hay doctores o enfermeras, ni luces, ni gente ocupada, nadie interrumpe un momento que debería ser el momento más especial para las familias mientras dan vida al mundo. El dolor estaba allí, pero la alegría y la paz que siguieron en estos minutos que pasamos a solas con nuestra dulce niña fue más gratificante que cualquier cosa que podría haber pedido.

Honestamente pienso que Dios me permitió llevar a cabo mi parto de manera segura en lugar de ir al hospital porque sabía mi deseo de un parto sin interrupciones y lleno de hormonas entre el bebé y yo, ese deseo era muy profundo. Y eso es algo que el hospital no puede proporcionarme.

La gente se sorprende y, a menudo, se disculpa por no haber llegado al hospital. No entienden que acabo de experimentar algo inigualable y que no podría haber imaginado. Fue testigo de cómo mi cuerpo toma el control y nace un bebé en mis manos. Mi cuerpo no está hinchado y no tengo lágrimas. Tenía a mi esposo e hijos a mi alrededor, y durante cinco minutos aceptamos todo lo que sucedió sin interrupción.

Nuestra familia ha preferido un caos único. Fue loco. Pero fue increíble”.

Polémica por la actitud de su marido

Además de viral, esas imágenes del nacimiento ha generado una enorme polémica en la Red. ¿Por qué? Porque el marido de Alexis, en lugar de ayudar a su mujer a dar a luz al bebé, procedió a ponerse a grabar con el móvil ese momento. Y no solo eso sino que mientras grababa esas imágenes seguía conduciendo como puede apreciarse en el vídeo.