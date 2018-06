Viral la lista de deberes veraniegos creada por un profesor que arrasa en la Red

El fin de curso ya ha llegado y con este las notas, los suspensos y también el pensar si los niños tienen que hacer o no tareas durante la temporada estival. Precisamente en relación a esto último se encuentra una lista de deberes veraniegos que se ha convertido en viral. Y es que los indicados por el profesor han cautivado a todos los internautas. ¿Te animas a descubrirlos?

El protagonista

El profe Manolo. Así es como se ha hecho popular en las redes sociales este docente andaluz que no ha dudado en establecer deberes para sus alumnos de 3º de E.G.B. Eso sí, no son unos deberes al uso, son diferentes, originales y apropiados no solo para los más pequeños sino para cualquier persona.

Tareas que, como establece al final de la lista, “¡¡ hay que cumplir al menos la mitad!!”.

Los deberes

Una vez que ya has conocido quién es el autor de esta propuesta, tendrás interés por saber qué establece que deben hacer sus alumnos. Pues bien, ahí van sus deberes:

“Ver amanecer. Aprender a jugar a un juego de mesa o de cartas que desconocías. Llamar o mandarle un mensaje a 3 compañeros/as de clase. Ver una película en familia. Hacer limonada casera y tomarla bien fresquita. Mirar las estrellas un buen rato. Hacer helados o polos caseros. Cuidar una planta. Comer una fruta o verdura recién cogida. Acostarte una noche muy tarde. Tirarte a la piscina y salpicar todo lo que puedas. Hacer un picnic en la playa o en el campo. Hacer un collar o una pulsera para ti. Ver fuegos artificiales. Visitar un museo o una exposición. Diviértete con globos de agua. Visitar una ciudad o un pueblo que no conozcas. Mirar las nubes y ponerles formas. Disfruta de tus amigos/as y familiares. Haz deporte, canta, baila y juega. Quiérete, cree en ti y cuídate. Disfrázate. Caminar un buen rato sin zapatos. Construir un castillo de arena legendario. Hacer una ruta en bici o patinando. Escribir y mandar una postal. Recoger conchas en la playa. No tirar nunca nada de basura al suelo, en playa o en el campo. Leer dos libros y algunos cómics. Aprender a cocinar algún plato, con algún adulto. Lanzarte por un tobogán en el que nunca habías estado. Aprender a hacer algo nuevo. Comer brochetas de fruta. Reírte hasta que te duelan las mejillas. Dar todos los días al menos 3 abrazos. Pintar y decorar piedras. Visitar una biblioteca. Escribir una historia o un cuento. Aprender 3 chistes nuevos. Ver una puesta de sol. Construye una cabaña o un fuerte. Decir te quiero mirando a los ojos. Vuela una cometa. Ocuparse de al menos 2 tareas del hogar. Hacer 2 amigos/as nuevos”.



La lista de deberes se hace viral

Si esta citada lista se ha convertido en noticia es porque la madre de uno de los alumnos del profe Manolo, María Carmona, ha decidido compartirla en su perfil de Facebook. Lo ha hecho acompañándola del siguiente mensaje: “Lo mejor que le pueden mandar a tu hijo/a para el verano. Por primera vez en los años que llevamos de cole, se disfrutarán los deberes y se harán todos de sobresaliente!!! Gracias, profe Manolo!”.

Miles de “Me gusta” ha recibido esa publicación, que ha sido compartida en más de 20.000 ocasiones y que ha contado con más de 290 comentarios. Entre esos destacan algunos como los siguientes:

“Me ha gustado tanto que me la he guardado para mis niños como oro en paño”.

“Eso son deberes tanto para pequeños como para adultos para que volvamos a disfrutar de los pequeños detalles”.

“Qué profesor tan maravilloso! Enhorabuena por inculcar la bondad y la educación. Un ejemplo de persona y profesor”.

“Deberes sí, pero divertidos y que dan ilusión…Los estoy leyendo y me dan ganas de pasarlos a los de mi curro ya que la mitad viven estresados”.

“Lo pondré en práctica con mis dos hijos, son valores muy bonitos y le hará ilusión ponerlos en práctica. Enhorabuena al profe, bonita forma de que disfruten el verano”.

“Me encantan estos deberes, nosotras los haremos”.

¿Qué te parecen estas tareas veraniegas para los más pequeños?