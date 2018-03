Elena Furiase, embarazada de su primer hijo

Numerosas son las celebrities que se encuentran embarazadas en estos momentos, como sería el caso de Eva Longoria o de Dafne Fernández, entre otras. Y a todas ellas acaba de sumarse una nueva más. Nos estamos refiriendo a la actriz madrileña Elena Furiase, de 30 años, hija de Lolita. Una joven que acaba de confirmar que se encuentra esperando al que va a ser su primer hijo.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos de interés al respecto.

Se da a conocer la noticia

La prensa del corazón ha sido la que no ha dudado en contar que un nuevo miembro llega a la familia Flores. En concreto, ha sido la periodista Lydia Lozano, colaboradora de “Sálvame”, la que lo ha dado a conocer en el programa esa exclusiva que había sido realizada por Gustavo González para una revista de la prensa rosa.

Así, ha expuesto que la joven actriz, conocida por sus papeles en series como “El internado” o “Amar es para siempre”, se encuentra esperando el que va a ser su primer hijo.

Elena Furiase confirma el embarazo

Después de que saltara la información del embarazo, ha querido ser la propia Elena la que confirmara o desmintiera esa. Por tal circunstancia, lo que ha hecho ha sido proceder a emplear su perfil en la red social Instagram para exponer que es cierto, que se encuentra esperando un hijo. En concreto, ha optado por subir una fotografía de tres plumas de distintos colores y la ha acompañado del siguiente mensaje:

“Dado que algunos se han adelantado a dar una noticia que intenté llevar con cuidado y prudencia…voy a aclarar que SÍ, vamos a ser padres, estamos felices y solo pido respeto por estos momentos tan delicados que me gustaría llevar con tranquilidad y calma. Gracias a todos y feliz día!”.

Un mensaje el dejado por Furiase que rápidamente ha tenido reacciones. Así, ha logrado sumar más de 18.400 “me gusta” y ha reunido numerosos comentarios de conocidos y de fans que han querido darle la enhorabuena. En concreto, algunas de las felicitaciones más significativas son estas:

“Enhorabuena. Disfruta de esta etapa y se feliz”.

“Muchas felicidades a toda la familia, en especial a los papás. Seguro que este bebé será la alegría de Los Flores”.

“Muchas felicidades, preciosa!! Que disfrutes mucho de esta etapa tan maravillosa y especial que empieza en tu vida”.

“Qué alegría. Enhorabuena. Que vaya todo fenomenal y besos para todos que es una gran noticia para los tuyos”.

Eso sin olvidar que también ha contado con las felicitaciones de amigos y compañeros de profesión como sería el caso de Norma Ruiz, que le ha dejado el siguiente mensaje: “Enhorabuena cariño”.

Formando su propia familia

Con este embarazo, no solo se va a ampliar el clan Flores sino que Elena Furiase va a comenzar su propia familia. Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre con el que la actriz ha decidido dar el importante paso de tener un hijo. No obstante, los rumores en la prensa del corazón es que el afortunado es uno de los mejores amigos del hermano de la gestante, de Guillermo Furiase.

Sea como sea, lo que es cierto es que en él, Elena ha encontrado la estabilidad, el amor y la felicidad para dar el paso de tener un bebé. Algo que no hizo con sus anteriores parejas, entre las que estaba el músico asturiano Javier Suárez.

De la misma manera, hay que destacar que con este embarazo, la actriz va a hacer realidad su sueño de ser madre joven, concretamente antes de los 32 años, tal y como había manifestado en alguna entrevista.

La abuela encantada

Toda la familia está encantada con la noticia de la llegada de un nuevo bebé. No obstante, una de las más contentas es, sin lugar a dudas, la futura abuela, la madre de Elena. Lolita no ha dudado en manifestar a los medios de comunicación que le han preguntado sobre el embarazo de su hija que “Estamos todos muy felices porque viene una nueva vida a mi casa”. De la misma manera, ha expuesto que ahora lo que verdaderamente le importa es que tanto su hija como su nieto se encuentren bien.