Apetitosos platos de legumbres a los que tus hijos no pondrán reparos

La alimentación es uno de los aspectos que más hay que cuidar para conseguir que los niños crezcan sanos y fuertes. Y eso pasa, entre otras cosas, porque lleven a cabo un dieta sana, completa y equilibrada. Dieta en la que se hace necesario incluir platos de legumbres, ya que estas aportan numerosos beneficios a los niños.

Aunque son muchas las recetas que existen al respecto, nosotros te vamos a dar a conocer a continuación varias ante las que tus hijos no pondrán reparos. Sí, ante las que no dudaran en comerlas o no. Toma nota.

Judías con atún

Las judías blancas son un tipo de legumbre que no acaba de “convencer” mucho a los niños. Sin embargo, para evitar que sea así hay que optar por ofrecerles un plato atractivo y con más productos que les gusten. Por eso, te proponemos las judías con atún.

Lo que necesitarás para preparar esta receta es contar con los siguientes ingredientes:

Atún al natural .

. Judías blancas cocidas.

Pimiento verde y rojo.

Zanahorias .

. Cebolla.

Tomate.

Aceite de oliva, sal y vinagre.

Una vez que tengas todos esos productos en la cocina, lo que tendrás que hacer es pelar las zanahorias, los tomates y la cebolla. Luego, al igual que el pimiento, los trocearás en pequeños dados para verterlos en un bol.

Después a ese mismo recipiente añadirás las alubias y el atún para, por último, aliñar el plato con aceite, sal y vinagre.

El colorido y la variedad de productos que hay en el plato resultarán muy apetecibles a los más pequeños.

Es interesante resaltar que a este plato se le pueden añadir también aceitunas negras e incluso se puede optar por sustituir lo que es el atún por bacalao desalado. No obstante, eso ya queda a gusto de cada familia.

Hamburguesa de lentejas

En más de una ocasión hemos comentado contigo que para conseguir que los niños coman determinados productos hay que “engañarles” los ojos. Es decir, hay que desarrollar la imaginación para presentarles y hacerles creer que van a tomar un alimento cuando en realidad es otro.

Precisamente por eso, te indicamos que una estupenda alternativa para que puedan tomar un plato de legumbres es mediante la hamburguesa de lentejas. Para prepararla necesitas contar con lentejas cocidas, ajo, cebolla, zanahoria y huevo cocido así como sal y aceite de oliva.

Los pasos para elaborar esta burguer son los siguientes:

Pela el ajo, la cebolla, y la zanahoria. Después córtalos en pequeños trozos.

Por otro lado, quítale la cáscara al huevo cocido y pícalo también.

A continuación, toma la mitad de las lentejas y tritúralas .

. El siguiente paso será mezclar las lentejas trituradas con las que no lo están y conseguir una “masa” homogénea. A continuación, añádeles el resto de ingredientes a excepción del aceite.

Luego llega el momento de tomar la mezcla obtenida y darle forma de hamburguesa. Ya, por último, lo que quedará será hacerla a la plancha por ambos lados hasta que tenga un aspecto dorado.

Falafel

Por supuesto, otra propuesta que puede encantar a los pequeños de casa y que les hará comer legumbres sin rechistar es la de elaborar lo que es son falafel. Se trata de una receta de origen árabe que podemos describir como albóndigas de garbanzos.

Para la misma necesitarás contar con garbanzos cocidos, cebolla, zanahoria, ajo, perejil, sal, aceite de oliva y harina. Luego, una vez reúnas los ingredientes, sigue estos pasos:

Bate los garbanzos hasta que consigas una pasta homogénea.

Después añade la cebolla, el ajo y la zanahoria que previamente habrás pelado y picado en pequeños trozos. También añade el perejil y vuelve a batirlo todo.

Una vez que tengas lista la masa resultante, tendrás que dejarla que repose. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente entre dos y tres horas.

Pasado el tiempo mencionado, deberás, con las manos o con una cuchara, proceder a hacer bolas con la masa.

A continuación, pon el aceite a calentar en una sartén y, mientras tanto, pasa las albóndigas por harina . Se recomienda la de garbanzos pero puedes usar la que tengas en casa.

. Se recomienda la de garbanzos pero puedes usar la que tengas en casa. Después lo que quedará será que frías todos los falafel hasta que estén bien dorados.

En el caso de que en casa os gusten las salsas, puedes optar por emplatar este alimento con un poquito de salsa de yogur. No obstante, esto ya es algo totalmente opcional y personal.

¿Qué te parecen nuestras propuestas? Prepáralas y verás que tus hijos comen legumbres sí o sí.