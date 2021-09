Desde el primer momento en el que la mujer queda embarazada, desea saber de alguna manera si lo que está esperando es un niño o una niña, pero no será hasta el quinto mes cuando gracias a una ecografía el médico pueda decir de forma segura el sexo del bebé. Sin embargo, también parece que existen algunas señales que podrían indicar o hacernos intuir si es niño o niña, de modo que vamos a hablarte ahora de 10 señales que indican que estás embarazada de un niño.

10 señales que indican que estás embarazada de un niño

Si su bebé es un niño, su pene comenzará a desarrollarse aproximadamente nueve semanas después de la concepción , es decir, la undécima semana de embarazo. Aunque, para ser precisos, eso es solo cuando se forman los genitales externos. El sexo de su bebé se formó mucho antes de la semana 11; se determinó en el momento exacto de la concepción cuando su ADN fue determinado por la fusión del óvulo y el esperma.

¿Cómo se forma el sexo masculino?

Para que se cree el sexo masculino, un espermatozoide que lleva los cromosomas Y fertiliza el óvulo (que lleva el cromosoma X). Como resultado, su hijo tendrá el par de cromosomas XY. (Una niña tendría un par de cromosomas XX).

¿Cuándo se averigua el sexo del bebé?

Así que desde su concepción el feto es masculino si tiene los cromosomas XY pero ¿cuándo sabrás su sexo? Pues no lo podrás saber hasta que el médico te haga una ecografía alrededor de la semana 20 cuando ya lleves unos 5 meses de embarazo que será cuando pueda ver claramente cómo se ha formado y si tiene o pene.

De todos modos y si te impacienta saber si el bebé que esperas es un niño, se pueden recurrir a varias señales, de las que siempre se ha dicho que sirven de alguna manera para adivinar el sexo del bebé.

Evidentemente se trata de señales que tan solo viven de la creencia o de la mitología en torno a los embarazos, ya que no existen pruebas evidentes que sean seguras para adivinar el sexo del bebé.

Sin embargo, será buena idea que las repasemos para que las tengas en cuenta e intentes aplicarlas para averiguar qué estás esperando.

Náuseas matutinas

Suele decirse que las mujeres que apenas sufren de náuseas matutinas en el embarazo acaban teniendo un niño y sorprendentemente en este caso si que la ciencia parece respaldar esta afirmación. Sin embargo, todos los estudios se centraron en las náuseas matutinas graves, también llamadas hiperemesis gravadarum (HG). Un estudio de 2001 publicado en Epidemiology encontró que las mujeres a las que se les diagnosticó HG tenían más probabilidades de tener niñas que niños. Esto también fue corroborado por un estudio sueco , un estudio danés y un estudio de la Universidad de Washington de 2004 . Sin embargo, existen muchas madres con náuseas matutinas que acaban teniendo niños, así que no uses esto como una señal definitiva de que vas a tener un niño.

Forma del vientre

La creencia popular asegura que si la barriga está hacia abajo es que llevas un niño, pero lo cierto es que la forma del vientre no es una indicación del sexo del bebé. Pero si tienes curiosidad, hay otras cosas sí afectan su forma: cuánto peso has ganado, cuántos bebés llevas, su forma antes del embarazo, qué tan tonificados están sus músculos abdominales y si este es su primer embarazo o no.

Antojos de comida

¿Qué antojos tienes? Si ye apetece comer algo salado o amargo, es hora de darle la bienvenida a un chico. ¿Está deseando carne? ¡Es un niño!

En este caso debemos decir que los os antojos de alimentos no indican el sexo del bebé, pero no debes ignorarlos. Resulta que tus antojos pueden brindarte información importante sobre lo que su cuerpo necesita. Por ejemplo, tener antojos de alimentos salados significa que tu cuerpo necesita más grasas saludables. ¿Y la carne? Es posible que necesites un poco más de hierro en su dieta.

Un gran apetito

Si tienes hambre todo el tiempo , es una señal de que vas a tener un hijo y parece que sobre esto se hizo un estudio en Estados Unidos, en el que 244 mujeres embarazadas fueron analizadas y se encontró que las mujeres con niños tenían una ingesta diaria de calorías 10 por ciento más alta que las que tenían niñas. Las madres embarazadas de niños también tenían una ingesta de proteínas un 8 por ciento más alta, una ingesta de carbohidratos un 9 por ciento más alta, una ingesta de grasas animales un 11 por ciento más alta y una ingesta de grasas vegetales un 15 por ciento más alta

Crecimiento del cabello

¿Tu cabello tiene ahora durante el embarazo mechones largos y brillantes? Es una de las señales más comunes de que vas a tener un bebé, pero esto no está demostrado y de hecho el motivo por el que el pelo de la mujer mejora tanto en el embarazo estaría más bien en el aumento de estrógenos.

Color de la orina

Aunque no sea algo que se ha demostrado de manera científica, también existe la teoría de que el color de la orina es capaz de indicar si la mujer está embarazada de un niño o de una niña.

Sabemos que el color de la orina puede cambiar según determinadas circunstancias. Si una persona bebe mucha agua, el color se vuelve más claro. Si no beben mucha agua, el color aparecerá más oscuro. También se cree que el embarazo puede causar un cambio en el color, y este cambio en la apariencia puede indicar si una mujer está teniendo un niño o una niña.

Si las mujeres embarazadas quieren divertirse un poco tratando de averiguar el sexo de su bebé, pueden observar el color de su orina. Si tienen orina oscura o turbia, eso supuestamente significa que el sexo de su hijo es varón. La orina que tiene un aspecto diferente podría indicar que el bebé es una niña.

Estado de la piel

Hay algunas personas que tienen la impresión de que la piel seca puede indicar que el feto de una mujer embarazada es un niño. Sin embargo tampoco es que sea un síntoma que haya probado científicamente si alguien va a tener un bebé o no.

Pero si la madre de un bebé por nacer tiene la piel seca y quiere seguir la creencia popular, tal vez podría considerar la posibilidad de que pueda estar embarazada de un niño. Aunque se recomienda también que si nota que tiene la piel seca, será bueno que lo consulte al médico y que trate la piel para evitar que se deshidrate.

Línea negra

¿Tu línea negra se extiende hasta la caja torácica? Si es así, los cuentos de viejas dicen que es una de las señales de que estás teniendo un niño.

Pero como las demás, esta no es una señal confiable de que vas a tener un hijo. La línea negra es solo una de las muchas formas en que su piel se ve afectada durante el embarazo . En este caso, tus hormonas (específicamente la hormona estimulante de los melanocitos) alteran las partes de sus células que producen pigmento y, como resultado, muchas mujeres embarazadas ven que esta línea se extiende por el centro del abdomen hasta la parte superior de la línea del bikini. . ¡No te preocupes por esta línea! Es inofensiva y está causado por las mismas hormonas que oscurecen las areolas en preparación para la lactancia . Una vez nazca el bebé, la línea desaparecerá.

Frecuencia cardíaca

Escuchar los latidos del corazón del bebé es una experiencia increíble, pero además es otra de las señales que nos pueden servir para saber si estamos esperando un niño o una niña. De este modo, las mujeres deben prestar atención a los latidos por minuto si quieren determinar si van a tener un niño o una niña al principio de su embarazo. Esto es algo que a la gente le encanta escuchar porque algunas personas creen que una frecuencia cardíaca de menos de 140 latidos por minuto está asociada con el hecho de tener un niño.

El médico o el técnico de ultrasonido medirá los latidos del corazón del bebé por minuto. Si ese número es inferior a 140, existe la posibilidad de que el niño sea un niño.

Parece haber alguna evidencia de que los bebés varones tienen una frecuencia cardíaca (140 latidos por minuto), mientras que las niñas tienden a tener una frecuencia cardíaca más alta que eso. Si el médico de una mujer le dice que la frecuencia cardíaca de su bebé es inferior a 140 latidos por minuto, es muy probable entonces que vaya a tener un niño.

Si todo está al frente

Una creencia popular para adivinar el sexo del bebé es creer que si el aumento de peso durante el embarazo es pesado en mayor en caderas y el trasero, es una niña (debido a ese molesto estrógeno nuevamente), pero si el bebé parece ser solo un bulto en la parte delantera, entonces es más probable que sea un chico.

Sin embargo la BBC , esta teoría no se sostiene, ya que la forma de la protuberancia depende de la posición del feto: «Si tiene la espalda junto al frente de la madre, esto hace que su vientre sobresalga. Si la espalda del bebé está paralela a la espalda de la madre el resultado es que el abdomen se ve más plano. Y como la posición que adopta el bebé en desarrollo no depende de su sexo, es un mito que la forma indica si es un niño o una niña «. Además, aumentar de peso en las caderas y el trasero es el almacenamiento natural de la nutrición adicional que necesita un bebé de cualquier sexo.

Otras maneras que son científicas

Además de todas las señaladas existen también algunas pruebas que se pueden hacer de forma segura para averiguar si vamos a tener un niño: