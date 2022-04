El vicepresidente del Govern balear y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes (Unidas Podemos), ha dado positivo en coronavirus.

Así lo ha comunicado el propio Yllanes este sábado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha afirmado que «llegó el momento que no deseaba que llegara, dar positivo en covid-19».

«Afortunadamente me ha pillado con la pauta de vacunación completa, por lo que de momento los síntomas no pasan de un poco de fiebre», ha continuado diciendo.

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática ha concluido su mensaje indicando que «toca pasar la Semana Santa haciendo cuarentena y descansando».

Llegó el momento que no deseaba que llegara: he dado positivo en Covid.

Afortunadamente, me ha pillado con la pauta de vacunación completa, por lo que de momento los síntomas no pasan de un poco de fiebre.

Toca pasar la Semana Santa haciendo cuarentena y descansando.

