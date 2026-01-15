Vox exige la devolución al Estado de las competencias baleares de Sanidad y Educación

Vox ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament que pide frenar la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica y la devolución de las competencias de educación, sanidad y justicia al Estado.

La iniciativa, según ha señalado la formación en nota de prensa, surge como respuesta al acuerdo entre el Gobierno y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para un nuevo sistema de financiación.

Para los de Santiago Abascal, el modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda no responde a criterios de equidad ni eficiencia sino a «una estrategia de cesiones permanentes al separatismo para mantener al Partido Socialista en el poder».

El texto señala que el nuevo sistema supone un incremento de unos 21.000 millones de euros mediante una mayor cesión de impuestos estatales, que Vox califica de «atraco fiscal indirecto a los contribuyentes».

«No podemos permitir que el futuro de todos los españoles se negocie en despachos oscuros con delincuentes indultados», ha dicho la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, quien ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «utilizar el dinero de las familias para pagar su sillón».

La PNL insta al Gobierno a «repudiar» el acuerdo con ERC y a renunciar a una reforma basada en «intereses partidistas». Entre las peticiones de Vox, se encuentran la devolución de competencias, una bajada generalizada de impuesto o la eliminación del «gasto superfluo».

«Basta ya de un Estado de las autonomías agotado que solo sirve para crear ciudadanos de primera y de segunda», ha reivindicado Cañadas.

A su criterio, es «urgente» que el Estado recupere competencias de sanidad, educación y justicia «para asegurar que un español reciba la misma calidad de los servicios, viva donde viva, y cortar el grifo del derroche autonómico».