Baleares rechaza el sistema de financiación de Montero pero se abre a negociar «sin subir impuestos»

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, ha asegurado que un nuevo sistema de financiación no se puede negociar únicamente «pensando en una comunidad autónoma y dejando las migajas a las demás».

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Costa ha lamentado que el proceso de reforma del sistema de financiación «haya empezado muy mal» como consecuencia de la voluntad de la ministra María Jesús Montero.

El vicepresidente económico ha trasladado la voluntad del Govern de negociar un nuevo sistema, pero de forma multilateral y atendiendo a los intereses de todos, también los de Baleares, y no sólo de Cataluña y «mucho menos de Oriol Junqueras».

En este sentido, Costa ha recordado que la propuesta del Ministerio de Hacienda se cierra tras varias reuniones entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.

«Me sabe mal decirlo de manera tan directa, pero no puede ser que el día de antes de la presentación, sea Junqueras quien presente el sistema de financiación, antes de que el resto de comunidades no conociéramos ni siquiera la primera frase. Es es empezar muy mal una negociación y lo hemos dicho abiertamente», ha afirmado.

Durante la reunión del CPFF, Costa ha recordado que la línea roja del Ejecutivo balear para el futuro sistema de financiación es la autonomía tributaria. «No aceptamos ningún sistema que nos obligue a subir los impuestos, porque eso está en contra de lo que han votado los ciudadanos del archipiélago. No vamos a recuperar el impuesto de sucesiones porque en Baleares es historia y queremos que siga así», ha apuntado.

El conseller ha lamentado que la ministra Montero no haya escuchado «la voz del Govern, todo el arco parlamentario y la sociedad civil de las Islas», que reclaman que se tengan en cuenta variables que afectan notablemente al archipiélago como la población flotante o el incremento poblacional.

Costa ha rechazado igualmente que la ponderación de la insularidad, que estaba en el 0,6 -«que ya es poco»- ahora pase al 0,5. «¿A alguien le parece que eso nos beneficia?», se ha preguntado Costa.

«Nos dicen que con el nuevo sistema tendríamos 400 millones más, pero si hubieran tenido en cuenta las reclamaciones que hacemos desde Baleares, estaríamos hablando de una mejora de cientos de millones más. Y no estamos dispuestos a renunciar a ellos», ha explicado Costa, quien ha insistido en que más allá de las cifras, lo relevante es negociar un sistema de financiación que atienda a las necesidades reales de Baleares.