El líder de vox en Baleares, Jorge Campos, anima a los estudiantes de los centros públicos y concertados a que «sigan el ejemplo de los chavales de La Salle y coloquen la bandera de su país en las aulas».» No están haciendo nada malo», ha asegurado Campos quien también ha anunciado que el Grupo de Vox en el Parlament balear preguntará a la presidenta socialista Francina Armengol por la postura de su Govern ante el caso de los menores expulsados del colegio La Salle de Palma por colgar una bandera española.

Jorge Campos ha anunciado que preguntará a Armengol en el Pleno de este martes sobre si en esta ocasión actuará inspección educativa. Desde Vox también se solicita copia del expediente y el pasado viernes ya se registró la petición de comparecencia urgente del consejero de Educación Martí March.

Campos ha explicado que algunos padres ya han formulado sus quejas formales, lo que obliga a la consejería a investigar: «No hablamos de signos o símbolos políticos. Hablamos de la bandera del país. La actuación de esta profesora en concreto y de la dirección del centro resume en qué medida el adoctrinamiento se da por algo normal en las escuelas. Si un profesor es incapaz de compatibilizar la bandera de España con su trabajo, el problema es del profesor. A lo mejor debería replantearse su profesión y dedicarse a otra cosa», ha añadido el líder de Vox.

Campos ha dicho que «los alumnos aguantan todo tipo de símbolos de ideología separatistas en las escuelas y no pueden ser castigados por lo normal, por exhibir la bandera española». En este punto Campos ha repetido que «anima a los estudiantes de los centros públicos y concertados a que sigan el ejemplo de los chavales de La Salle».

También ha lamentado los insultos y señalamientos de los que ha sido objeto en redes sociales la profesora de catalán: «Eso es la obra de cuatro descerebrados y mostramos nuestra más enérgica condena. No hay que amenazar ni mostrar fotos privadas, por supuesto que no, eso no se puede hacer. Por ello también echo en falta una condena por el señalamiento que se está haciendo a los chicos menores. Lo echo de menos en algunos medios de comunicación».