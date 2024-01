Villarreal-Mallorca: a seguir la buena racha. Con este talante afronta el equipo de Aguirre el partido de esta tarde en el estadio de La Cerámica (16.15 horas) ante un rival en crisis y cargado de bajas, Antonio Sánchez será el lateral derecho ante las ausencias de Maffeo y Gio y a Sergi Darder se le presenta una nueva oportunidad de reivindicarse porque parece que va a ser titular en el centro del campo. Al Mallorca le preocupa seriamente el arbitraje de Ortiz Arias, con antecedentes preocupantes, el último en el partido ante el Betis en el que expulsó a Omar Mascarell cuando había sido el centrocampista tinerfeño el que había recibido la falta del jugador contrario.

El Villarreal llega al partido con cuatro derrotas en las cinco últimas jornadas, en las que sólo ha podido conseguir una victoria, en casa ante el Celta. Además, en esos cinco encuentros el equipo de Marcelino ha concedido 15 goles, a un preocupante promedio de tres. La consecuencia es que está empatado a puntos con el Mallorca, a años luz de sus verdaderos objetivos en la temporada, que no eran otros que pelear por posiciones europeas. «Cuando las cosas vienen así no queda otra que hacer piña y estar todos juntos», dijo ayer en la conferencia de prensa previa Marcelino. No le falta razón.

Foyth, Parejo, Pedraza, Terrats, Yeremy Pino y Mandi son bajas seguras, pero además son seria duda Albiol y Denis Suárez. A Marcelino sólo le quedan sanos 12 jugadores de campo de la primera plantilla. Tiene para confeccionar un buen once, pero el banquillo es otra historia.

Tampoco el Mallorca llega a tope. Maffeo y Muriqi están fuera por lesión y Gio tampoco estará disponible por sanción, lo que obligará a recolocar a Antonio Sánchez. El equipo, eso sí, llega en una dinámica muy diferente a la de su rival, con la clasificación para cuartos de final de la Copa del Rey bajo el brazo y una racha de 10 puntos sobre los 15 últimos en juego. Está posiblemente en su mejor momento de la temporada, con Larin habiendo marcado en dos partidos consecutivos.

Aguirre, no obstante, eleva el listón y le pide más a sus futbolistas: «Hemos sumado un punto sobre seis en lo que llevamos de año y eso es muy poco. Necesitamos más si no queremos tener apuros y a eso vamos a Villarreal. La Copa nos ilusiona mucho a todos, pero ahora mismo estoy centradísimo en la Liga».

Sobre el Villarreal, rival mañana del Mallorca, ha advertido que «tienen un talento individual impresionante y seguro que en su campo nos exigen muchísimo. Además su entrenador es extraordinario. Es cierto que ahora están en una mala racha, pero también nos pasó a nosotros, que estuvimos diez partidos sin ganar. Va a ser un partido muy complicado para nosotros».

En cuanto a su equipo, ha dicho que «creo que estamos mejorando y que nuestro rendimiento en defensa es bueno. Además, los números demuestran que llegamos más que el año pasado a la portería contraria, pero el problema es que no estamos certeros y eso es lo que nos está penalizando». En este sentido, alabó el buen estado de forma de Larin. «Se le ve más feliz. Los goles que ha marcado le han servido para quitarse la presión».

Alineaciones probables:

Villarreal: Jorgensen, Altimira, Eric Bailly, Cuenca, Alberto Moreno, Comesaña, Coquelin, Ilias Akhomach, Baena, Gerard Moreno y Sorloth.

Mallorca: Rajkovic, Antonio Sánchez, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa, Sergi Darder, Morlanes, Samú Costa, Dani Rodríguez y Larin.

Árbitros: Ortiz Arias (campo) y Prieto Iglesias (VAR).

Estadio: La Cerámica, 16.15 horas.