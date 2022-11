El Mallorca tratará hoy (18.30 horas) de pescar en las turbulentas aguas de un Villarreal que no se ha recuperado de la sorprendente salida de Unai Emery, y que llega al partido tras dos derrotas consecutivas, la última especialmente dolorosa en Polonia. Los números favorecen a los castellonenses, que han derrotado a los baleares en ocho de las diez últimas ocasiones en las que se han enfrentado a ellos en su estadio, pero el choque de esta tarde presenta la peculiaridad de que no será en La Cerámica, que está en plena remodelación, sino en el Ciutat de València, en el campo donde habitualmente juega el Levante. Javier Aguirre no podrá sentarse en el banquillo por estar sancionado. Le sustituirá su segundo, el mallorquín Toni Amor.

Aguirre espera un partido difícil ante el Villarreal, que ha cambiado de entrenador tras la llegada al banquillo de Quique Setién. «En casa estamos jugando bien, pero nos han fallado los resultados. Nos falta esa pizquita de suerte que siempre es necesaria, pero estoy seguro de que llegará porque al final de temporada todo se acaba equilibrando. El Villarreal está en ese proceso de transición y es pronto todavía para evaluarlo. No es sencillo cambiar de repente de entrenador cuando además te están saliendo bien las cosas, pero poco a poco irán para arriba seguro. Me espero un partido complicado pero tenemos la ilusión de seguir haciendo bien las cosas».

Quique Setién, por su parte, recalcó ayer en la rueda de prensa previa que “hemos analizado al Mallorca, son un equipo bien organizado y con muchos registros de juego. Es un equipo bien trabajado que nos va a complicar mucho seguro. Nadie le ha ganado fácil, siempre han comprometido a todos los rivales. Son todos sus partidos muy igualados”.

Maffeo y Raíllo son baja por sanción en una convocatoria en la que las grandes novedades son Kadewere y Greif. El delantero de Zimbabue y el portero de Eslovaquia están recuperados de sus lesiones y han sido incluidos por Aguirre en la convocatoria. Kadewere tendrá minutos con toda seguridad, por lo que debutará con la camiseta bermellona. Greif tendrá que esperar su oportunidad, pero ya deja atrás una pesadilla que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante un año a consecuencia de un problema en la espalda. En el Villarreal es baja segura Lo Celso y están entre algodones Albiol, Gerard Moreno y Pedraza.

Alineaciones probables:

Villarreal: Rulli, Femenía, Mandi, Pau Torres, Alberto Moreno, Capoué, Parejo, Trigueros, Yeremi, Danjuma y Morales.

Mallorca: Rajkovic, Gio González, Valjent, Nastasic, Copete, Jaume Costa, Baba, Galarreta, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Árbitros: Muñiz Ruiz (campo) y Medié Jiménez (VAR).

Estadio: Ciutat de València, 18.30 horas.