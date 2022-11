Javier Aguirre: «Es mentira que le protestara al árbitro ante el Espanyol»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo en la sala de prensa que era «mentira» que hubiera protestado al árbitro en el partido del pasado viernes ante el Espanyol. «Lo que pusieron en el acta es mentira, pero esa redacción justifica la tarjeta roja que me enseñaron», se quejó el técnico mexicano, que añadió que el colegiado «ya venía alterado por lo del penalti y lo de Maffeo». Sobre el encuentro de este domingo ante el Villarreal afirmó que «es un rival muy peligroso a pesar de que juegue en otro estadio. Será un choque muy duro».

«Tino y Dominik son la buena noticia de la semana, viajan con el equipo. Es algo que me tiene muy feliz porque se vació por fin la enfermería, y estoy muy contento por ellos porque no lo han pasado bien», explicó sobre las novedades en la convocatoria.

El técnico mexicano espera un partido difícil ante el Villarreal, que ha cambiado de entrenador tras la llegada al banquillo de Quique Setién. «En casa estamos jugando bien, pero nos han fallado los resultados. Nos falta esa pizquita de suerte que siempre es necesaria, pero estoy seguro de que llegará porque al final de temporada todo se acaba equilibrando. El Villarreal está en ese proceso de transición y es pronto todavía para evaluarlo. No es sencillo cambiar de repente de entrenador cuando además te están saliendo bien las cosas, pero poco a poco irán para arriba seguro. Me espero un partido complicado pero tenemos la ilusión de seguir haciendo bien las cosas».

Javier Aguirre no ha querido desvelar sus intenciones de cara al partido ante el submarino amarillo, el penúltimo choque de liga antes del parón por el Mundial. «Todavía no he pensado en las rotaciones, hay que tener en cuenta que después vendrá el parón y tendremos mucho tiempo para descansar».

Finalmente, sobre la presencia mañana de Toni Amor en el banquillo dijo que «de hecho quien tendría que haber estado aquí hoy es él y no yo. Lo hará bien seguro y además para él será un día muy emocionante».