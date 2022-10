Javier Aguirre: «No estamos jugando peor, pero los resultados no nos acompañan»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, confirmó hoy en rueda de prensa la baja de Baba, al que espera recuperar de cara al partido del próximo sábado en Valencia, al igual que a Jaume Costa. El mexicano anunció que habría rotaciones mañana en San Sebastián ante la Real Sociedad, tanto con los jugadores que están tocados como con los que sufrieron la pasada semana un virus estomacal que afectó a parte de la plantilla.

«Es una salida muy complicada y es cierto que, a pesar de que no hemos jugado peor que los rivales, los resultados no nos están acompañando. Sin embargo hay muchos equipos por detrás de nosotros, la Liga es muy larga y no hay lugar para lamentaciones», puntualizó Aguirre.

El entrenador reveló, con respecto a las bajas, que «no recuperamos a Costa, pero probablemente ya esté para Valencia. Baba tampoco estará contra la Real, pero sí espero que podamos contar con él el domingo». Además, añadió que «hemos sufrido un virus estomacal. Kang, Kadewere, Grenier..ha sido duro, pero todos llegan aunque veremos mañana como están. Desde luego habrá algunas rotaciones, especialmente con los jugadores que están tocados, como Cufré o Copete».

«Quiero ganar. Necesitamos una victoria para seguir en la línea de cumplir nuestros objetivos. Si seguimos generando ocasiones como ha sucedido en estos últimos partidos acabaremos metiéndolas. Debemos ser más certeros, pero estamos mejorando mucho en la precisión con el balón. En el primer partido en Bilbao lo perdimos 17 veces y eso no puede ser. Ahora está siendo diferente», dejó claro Aguirre, que afirmó estar satisfecho del trabajo de su equipo a pesar de los resultados.

Sobre el rival confesó que «me encanta Imanol Alguacil. Él mismo se identifica como un forofo del equipo y así lo transmite. Es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que reúne a varios jugadores muy buenos y que está arriba por merecimientos propios. Esperamos estar a la altura y dar el do de pecho. Creo que se nos escaparon un par de goles ante Elche y Sevilla, espero que no sea así mañana».

«Kubo está jugando suelto arriba, está bien. Es un jugador que necesita libertad, ojalá encuentre su sitio de una vez por todas», dijo sobre el japonés, que se enfrentará por primera vez al Mallorca tras haber jugado dos temporadas cedido en la isla.

Finalmente, sobre la trascendencia del resultado, dejó claro que «estamos aún en la jornada 10. Ya lo dijo el gran Sabio de Hortaleza, esto se decide al final. Mientras tanto estamos todos ahí metidos».