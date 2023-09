La vieja guardia salva a Aguirre y pone en el disparadero a los nuevos fichajes, la inmensa mayoría de los cuales se quedaron fuera de la alineación inicial ante el Barcelona. El entrenador mexicano utilizó de salida a 10 jugadores de la pasada temporada y, de los nuevos, sólo recurrió a Samú Costa. En Vallecas tendrá continuidad el equipo, aunque cuenta con una baja segura ya que Maffeo, con rotura en los isquios, será baja por lo menos un mes.

El jugador catalán, una de las piezas claves del equipo, ya no volverá hasta finales del mes de octubre, aunque le beneficia el parón por selecciones del fin de semana del 13 al 15. El lateral está a expensas de saber el grado de su rotura, lo que determinará el tiempo de baja, pero las previsiones más optimistas no bajan de un mes. El uruguayo Gio González, que ya jugó ante el Barcelona, será su sustituto en el once inicial.

Aguirre buscó con la alineación jugadores que le garantizaran compromiso y que estuvieran alineados con su sistema, algo que de momento no está sucediendo con los nuevos. Lo definió muy bien el capitán Dani Rodríguez en su cuenta de Twitter: «Recuperamos nuestra esencia!!! Luchar, intensidad…luego puedes ganar o no ganar, pero éste es mi equipo! Éste es el RCD Mallorca».

Recuperamos nuestra esencia!!! Pelear, luchar, intensidad… luego puedes ganar o no ganar pero este es mi equipo! Este es el @RCD_Mallorca pic.twitter.com/re3iH8z7G6 — Dani Rodriguez (@18danirodriguez) September 27, 2023

Sin apenas descanso, el Mallorca prepara ya su próximo partido, ante el Rayo en Vallecas el sábado a las 16.15 horas, un estadio y un rival incómodos, aunque el año pasado se ganó allí 0-2 con goles de Muriqi y Kang In Lee. La idea del entrenador es repetir la alineación, aunque además de la baja ya confirmada de Maffeo está por ver el estado físico de Jaume Costa y de Lato, que son los dos candidatos a ocupar el flanco izquierdo de la defensa.