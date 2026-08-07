Vídeos de los propios manifestantes antiturismo confirman la versión de la Policía de que Ses Voltes estaba lleno

De acuerdo con el informe, únicamente podían acceder 1.500 personas al recinto por motivos estrictamente relacionados con la seguridad. El atestado policial señala que esta limitación respondía a criterios técnicos destinados a evitar el colapso de los accesos, garantizar una posible evacuación en caso de emergencia y prevenir situaciones de avalancha, de acuerdo con los protocolos previstos para este tipo de concentraciones. Siempre según la versión policial, dicho límite fue aceptado durante las reuniones de planificación mantenidas con los organizadores.

Los investigadores sostienen que, una vez alcanzado el aforo máximo, los agentes de la UPR procedieron a impedir el acceso de más participantes al recinto, momento en el que comenzó el episodio de mayor tensión. El informe recoge que la situación derivó posteriormente en enfrentamientos con la Policía, lanzamiento masivo de objetos y la necesidad de realizar cargas policiales para restablecer el orden.

Los incidentes también han abierto un importante frente de críticas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Representantes sindicales y fuentes próximas a la Policía Nacional responsabilizan a la Delegación del Gobierno en Baleares de haber autorizado que la manifestación concluyera en Ses Voltes, un espacio que califican de insuficiente para albergar a miles de manifestantes.

Las críticas se dirigen especialmente hacia el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, a quien diversos representantes policiales atribuyen la responsabilidad política de mantener el recorrido previsto pese a las advertencias realizadas por los mandos encargados de planificar el dispositivo de seguridad.

Según estas fuentes, tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Palma defendieron desde el inicio que la concentración final debía celebrarse en el Parc de la Mar, un espacio abierto con capacidad para más de 50.000 personas y con mayores garantías de evacuación. Sin embargo, la organización de la protesta habría rechazado modificar el itinerario inicialmente previsto.